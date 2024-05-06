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取締黃牛票 多因資料不全難成案

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
偶像團體演唱會常出現瘋狂搶票情形，黃牛檢舉案數量最多。圖／取自市府官網
偶像團體演唱會常出現瘋狂搶票情形，黃牛檢舉案數量最多。圖／取自市府官網

「文化創意產業發展法」去年6月增訂「黃牛條款」，台中市政府至目前共接獲109件檢舉案，只有1件涉及「以不正方式取得票券」移送地檢署偵辦，其他多因資料不完備無法成案。行政調查中的41案有39件是「五月天」演唱會

市議員張芬郁表示，「文創法」修法增訂「黃牛條款」，讓文化局和新聞局發展文創產業時，有工具對付黃牛，但執行至今，多因無法追查購票者資料，查不下去，台中市移送1件，但至今仍無1件成案開罰。

張芬郁指出，根據文化局和新聞局的資料累計，從「文化部檢舉黃牛專區」接獲疑似販售黃牛票的立案共109件，其中文化局2件、新聞局107件，張芬郁表示，她要求文化局和新聞局善用「文創法」賦予的權力和警察局共同積極處置，否則損及的是台中市政府威信。

文化局長陳佳君指出，文化局收到2件檢舉案都是「火焰之舞台中場」，最後因無法確認購票者的資訊，所以無法成案。

新聞局說明，接獲的黃牛檢舉案件，主要案源包括「五月天」演唱會、音樂祭、LiveHouse舉辦的中小型演唱會等，107件中，以不正方式取得票券有4件，其中3件資料不全，1件資料完備，已移送地檢署。

另加價轉售共103件，有43件資料完備後續調查，其中2件調查結果與檢舉事證不符，另41件有39件是「五月天」演唱會，還在行政調查中。

市府指出，取締黃牛票的困境，在於被檢舉人個資查證困難與正當性，尤其現今網路搶票、身分認證與以往紙本票證運作方式，難以查察。

文化局 演唱會 黃牛

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