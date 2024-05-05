台中太平育賢社宅入厝 26間店面打造商圈出租率逾9成

台中市太平育賢二期好宅今天舉辦入厝市集活動，成為全市第8處入住社宅。都發局長李正偉指出，一樓設置便利商店、咖啡廳、火鍋店、早餐店、自助洗衣店、麵食館、燒肉店等26家多樣化的餐飲，鄰里商業進駐。

台中市長盧秀燕第一任社宅目標5千戶，實際開工完工數量已達標，已完工社會住宅基地9處2719戶，興建中基地共14處3871戶，累積已開工戶數達到6590戶。其餘將陸續開工，興辦戶數預計邁向1萬189戶。

太平區育賢段興辦的社會住宅共3期，全部完工後總計978戶。育賢一期好宅300戶2020年10月入住，迄今已入住3年多，設置完整的的社福團體，另育賢二期428戶，留有最多店舖空間，是本區的商業中心。

育賢三期預計明年年中旬完工，完工後的三期，藉由都市綠廊的設計，將串聯起一二三期，建構微型城市規劃概念。

基地位在太平區育才路、環中東路三段交叉口，不僅可提供428戶社會住宅單元，一樓也規劃26間店舖空間，委外經營，出租率已超過9成，吸引便利商店、水果店、咖啡廳、火鍋店、早餐店、自助洗衣店、麵食館、燒肉店等多樣化的餐飲、鄰里商業進駐，逐漸成型的商圈為周邊的生活機能注入活水。