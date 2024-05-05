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彰化家扶表揚9新住民媽媽 自立家庭母親養出2中醫師
母親節前夕，彰化家扶中心計有1700戶扶助家庭，其中有276戶新住民家庭，彰化家扶遴選出9位新住民自強母親及1位自立家庭模範母親、1名模範寄養媽媽，今天舉辦表揚典禮 ，縣長王惠美到場祝賀。其中，自立家庭模範母親趙秋美，單親撫養4個子女長大成人，其中大女兒和兒子現在都是中醫師，事業有成。
9名新住民自強母親，分別是蘇蜜妮（印尼籍）、黎秋菊（越南籍）、孫宋蘭（泰國籍）、潘玲（大陸籍）、范玉妙（越南）、蘇娜（印尼籍）、徐旻汝（柬埔寨）、温晨媛（印尼籍）；自立家庭模範母親趙秋美（中華民國籍）；模範寄養媽媽莊雪英（中華民國籍）。
家扶中心表示，受表揚的新住民自強母親，歷經各種人生困境，每個人都有一段坎坷的生命故事，面對這些人生困境與低潮，她們展現母愛與生命韌性，勇敢堅強面對人生挑戰，為了家庭和孩子，相信只要自己堅強地走下去，就會開創出人生新希望。
獲表揚自立家庭模範母親趙秋美，在艱困時期，單親撫養四個孩子長大成人，更引導他們開創人生，其中大女兒和兒子現今都是中醫師事業有成回饋社會，趙秋美為母則強的懿行足堪社會的楷模，她今日也上台分享一路走來的生命歷程。
模範寄養媽媽莊雪英超越血緣無私的愛與照顧，全年無休的養育寄養兒少，提供他們安定的生活與穩定就學，重建寄養兒少的身心健康，幫助他們一步一步長大。
彰化家扶中心主任王震光表示，家扶現有扶助家庭中約8成5的家庭由女性擔任主要照顧者，其中近2成為新住民家庭，她們飄洋過海來到台灣成家，後來面對家庭生活困境，母兼父職撐起一個家實屬不易，家扶除了提供陪伴、關懷與經濟扶助外，更堅信培力是幫助她們自立脫貧的力量，因此家扶也提供照服員培訓與創業資源方案等課程，今年起，也在田中服務處開辦中文識字班的新住民支持方案來協助家長們。
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