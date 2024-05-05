16歲被退學出入監所 他從清潔工變身公司老闆…更念完碩士

彰化縣勵志中學今天舉辦勵志夢想學院周年感恩活動，法務部長蔡清祥、國際佛光會中華總會中區協會協會長林宏弦等人也來為學員們打氣，林宏弦分享過來人經歷說，當年血氣方剛進少輔院，後來在佛光山師父及師兄姐引領下，他從清潔工做起，也開了自己的公司，更完成碩士學業，勉勵學弟妹們「不要放棄自己，就能為自己找到一片天」。

勵志中學去年成立勵志夢想學院引進師資，讓學生多元學習技能，以為日後走出學校，步入社會做準備，今年更請到統府國宴咖啡大師吳原炳老師到學校為學生上課，學生日前也在「法務部勵志盃烘豆武林全國爭霸賽」中拿下冠亞軍優異成績，今天法務部長蔡清祥也來頒獎表揚得獎學生。

勵志中學校長林家如今天也宣布夢想學院將邁向下一階段里程碑「勵志夢想商城」及「夢想巴士」啟用，勵志夢想商城將結合校內餐飲、美容、製茶、咖啡、托育等各項課程，完成校內實體店面及線上商城建置，未來營收可提供在校獎助學金及出校生活扶助；而夢想巴士則仿效宮崎駿電影的龍貓巴士，正式啟航帶孩子圓夢。

在法務部長蔡清祥及矯正署長周輝煌見證下，勵志中學與中興大學、南華大學、正瀚生技公司、慶福社會福利慈善事業基金會簽訂合作備忘錄，為學生引進更多元的課程與學習環境。

林宏弦也以大學長身分勉勵學弟妹說，當年16歲他被退學，還因案進少輔院，出去後其實仍很長一段時間回歸幫派生活，進出監所，曾想重新開始，但也處處碰壁，後來在佛光山師傅及師兄姐鼓勵下，他從接清潔工作做起，開始投入服務工作，也有了善的循環，還開了公司及幼兒園，後來更念完南華大學研究所。

今天受表揚的烘豆賽冠軍「阿元」說，以前個性急，做任何事都想馬上看到成果，馬上得到回報，有時事情沒問清楚，「先打再說」，但學烘豆要有耐心、注意細節，在夢想學院的學習，讓他成長很多，未來想當健身教練。