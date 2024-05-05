科博館「前進婆羅洲」特展 一窺生物地景住民風情
婆羅洲是台灣進口木材來源地之一。國立自然科學博物館即日起推出「前進婆羅洲：我們與婆羅洲的距離」特展，從生物地景、住民風情、氣候經濟等，自然交織人文來認識婆羅洲。
婆羅洲是亞洲第1大島、世界第3大島，面積約20個台灣大，位處台灣西南海域，赤道零度剛好將島嶼一分為二，是世界上擁有豐厚自然資源、高度生物多樣性地區之一，還有比亞馬遜更古老原始的熱帶雨林。
自然科學博物館攜手社團法人中華民國荒野保護協會，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台暨民眾捐款的部分支持，共同推出「前進婆羅洲：我們與婆羅洲的距離」特展，即日起至11月15日展出。
自然科學博物館館長焦傳金指出，婆羅洲曾有高達90%森林覆蓋，隨著人類開發，大面積森林逐漸消失，根據世界自然基金會（World Wide Fund forNature）2016統計，當地森林覆蓋面積已降至55%。台灣日常生活使用木製家具、衛生紙、棕櫚油等產品，都與婆羅洲森林環境變遷息息相關。
策展人、科博館展示組研究助理蔡孟穎分享，特展入口意象「奇幻婆羅洲」，打造熱帶雨林昏暗、光線微弱效果，營造身歷其境氛圍。展出7大單元，透過生態、人文2種視角，探索多元族群在自然環境中共存面貌。
現場展出多件特色植物及種實標本，匯聚近30種原生、分布在婆羅洲植物活體，展現婆羅洲島上多元植物風貌。「盔犀鳥」裝飾頭飾，揭示婆羅洲遭遇盜獵問題。
共同策展人、展示組助理研究員劉憶諄表示，婆羅洲隸屬於馬來西亞、印尼、汶萊，島上住民族群多樣性高，與台灣原住民同屬南島語系諸多族群，不少華人移居，也有印度人，加上英、荷等國殖民時期遺風，文化特色迷人，展場中心以婆羅洲原住民重要建築「祭祀屋Headhouse」為設計概念，突顯島上住民文化核心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言