科博館「前進婆羅洲」特展 一窺生物地景住民風情

婆羅洲是台灣進口木材來源地之一。國立自然科學博物館即日起推出「前進婆羅洲：我們與婆羅洲的距離」特展，從生物地景、住民風情、氣候經濟等，自然交織人文來認識婆羅洲。

婆羅洲是亞洲第1大島、世界第3大島，面積約20個台灣大，位處台灣西南海域，赤道零度剛好將島嶼一分為二，是世界上擁有豐厚自然資源、高度生物多樣性地區之一，還有比亞馬遜更古老原始的熱帶雨林。

自然科學博物館攜手社團法人中華民國荒野保護協會，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台暨民眾捐款的部分支持，共同推出「前進婆羅洲：我們與婆羅洲的距離」特展，即日起至11月15日展出。

自然科學博物館館長焦傳金指出，婆羅洲曾有高達90%森林覆蓋，隨著人類開發，大面積森林逐漸消失，根據世界自然基金會（World Wide Fund forNature）2016統計，當地森林覆蓋面積已降至55%。台灣日常生活使用木製家具、衛生紙、棕櫚油等產品，都與婆羅洲森林環境變遷息息相關。

策展人、科博館展示組研究助理蔡孟穎分享，特展入口意象「奇幻婆羅洲」，打造熱帶雨林昏暗、光線微弱效果，營造身歷其境氛圍。展出7大單元，透過生態、人文2種視角，探索多元族群在自然環境中共存面貌。

現場展出多件特色植物及種實標本，匯聚近30種原生、分布在婆羅洲植物活體，展現婆羅洲島上多元植物風貌。「盔犀鳥」裝飾頭飾，揭示婆羅洲遭遇盜獵問題。

共同策展人、展示組助理研究員劉憶諄表示，婆羅洲隸屬於馬來西亞、印尼、汶萊，島上住民族群多樣性高，與台灣原住民同屬南島語系諸多族群，不少華人移居，也有印度人，加上英、荷等國殖民時期遺風，文化特色迷人，展場中心以婆羅洲原住民重要建築「祭祀屋Headhouse」為設計概念，突顯島上住民文化核心。