快訊

MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

停經後骨鬆機率增15至20% 緩解更年期症狀首要任務是這件事

徐巧芯再爆料 政府千萬美元援烏克蘭密約有指定對象

科博館「前進婆羅洲」特展 一窺生物地景住民風情

中央社／ 台中5日電

婆羅洲是台灣進口木材來源地之一。國立自然科學博物館即日起推出「前進婆羅洲：我們與婆羅洲的距離」特展，從生物地景、住民風情、氣候經濟等，自然交織人文來認識婆羅洲。

婆羅洲是亞洲第1大島、世界第3大島，面積約20個台灣大，位處台灣西南海域，赤道零度剛好將島嶼一分為二，是世界上擁有豐厚自然資源、高度生物多樣性地區之一，還有比亞馬遜更古老原始的熱帶雨林。

自然科學博物館攜手社團法人中華民國荒野保護協會，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台暨民眾捐款的部分支持，共同推出「前進婆羅洲：我們與婆羅洲的距離」特展，即日起至11月15日展出。

自然科學博物館館長焦傳金指出，婆羅洲曾有高達90%森林覆蓋，隨著人類開發，大面積森林逐漸消失，根據世界自然基金會（World Wide Fund forNature）2016統計，當地森林覆蓋面積已降至55%。台灣日常生活使用木製家具、衛生紙、棕櫚油等產品，都與婆羅洲森林環境變遷息息相關。

策展人、科博館展示組研究助理蔡孟穎分享，特展入口意象「奇幻婆羅洲」，打造熱帶雨林昏暗、光線微弱效果，營造身歷其境氛圍。展出7大單元，透過生態、人文2種視角，探索多元族群在自然環境中共存面貌。

現場展出多件特色植物及種實標本，匯聚近30種原生、分布在婆羅洲植物活體，展現婆羅洲島上多元植物風貌。「盔犀鳥」裝飾頭飾，揭示婆羅洲遭遇盜獵問題。

共同策展人、展示組助理研究員劉憶諄表示，婆羅洲隸屬於馬來西亞、印尼、汶萊，島上住民族群多樣性高，與台灣原住民同屬南島語系諸多族群，不少華人移居，也有印度人，加上英、荷等國殖民時期遺風，文化特色迷人，展場中心以婆羅洲原住民重要建築「祭祀屋Headhouse」為設計概念，突顯島上住民文化核心。

博物館 原住民 馬來西亞

延伸閱讀

佛大入圍Edu RANK世界大學排名 名列台灣私立大學第25　大一新生免繳學雜費 佛光大學讓教育翻轉人生

MAZDA CX-60【出走．隨心漫遊】活動開跑！深度探訪全台10條人文路線

竹北高中將改隸陽明交大附中 2校簽合作備忘錄

迎接母親節 397條蛋糕贈送宜蘭弱勢家庭母親

相關新聞

台中車站街友家當 無預警清除惹議

台中車站周邊街友聚集，原本二樓車站平台、一樓公車候車區，街友堆置衣物、被褥等家當，近期有街友團體指控，過去市府每月清除1...

牌照稅欠稅暴增 議員籲科技追車

台中市人口突破285萬人，車輛數也大增，不過牌照稅欠稅金額、件數屢創新高。中市議員批評，近6年欠稅件數從每年13萬件增加...

南投偏鄉缺自來水 盼中央重視

南投縣鳥嘴潭人工湖陸續供水，行政院長陳建仁昨天視察下游草屯淨水場工程，目前已可供應14萬民生用水給彰化、草屯民眾。南投縣...

台中老舊圖書館 民代促耐震補強

近期地震頻傳，台中市共46個公共圖書館，其中35館為921大地震前領得建照執照，議員指出，目前仍有5館圖書館尚未規畫辦理...

台中13期重劃區開通 舒緩3要道交通

台中市第13期大慶市地重劃區陸續開發，日前首度標售抵費地，單價地王標脫單價99.9萬元，直逼百萬創新高。地政局長吳存金說...

彰化早春葡萄 創拍賣價新高

春季台灣水果種類少，早春葡萄甜度高具競爭優勢，全台溫室鮮食葡萄主要產地的彰化縣溪湖鎮，今年經由共通運銷，把溫室早春葡萄運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。