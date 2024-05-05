台中車站街友家當 無預警清除惹議

台中車站周邊街友聚集，原本二樓車站平台、一樓公車候車區，街友堆置衣物、被褥等家當，近期有街友團體指控，過去市府每月清除1、2次街友行李，近期清除頻率提高至每天2次，且是無預警清除，讓街友人心惶惶，乘客則反映車站變乾淨了。台中市府表示，因接獲民眾陳情而加強勸導與清除，正研議發放行李袋及規畫放置空間。

街友團體指出，市府兩年前每月清除1、2次，這一年清除頻率增為每周兩次，但自今年4月中旬起，周一至周五早晚各清除1次，且都無預警；市府沒配套措施，只是一直驅逐，讓街友更難脫離街頭，甚至侵犯他們的基本人權。

有街友擔心家當被丟掉，不敢去工作，也不敢去就醫，堅守在行李旁不敢離開；甚至有街友把行李藏在草叢中，但仍被市府人員挖出來。街友無奈地說：「他們就是要把我們趕走。」

不過，常進出車站的乘客說，台中車站是大台中的門面，過去街友聚集堆滿紙箱與行李，甚至擺好幾罐的寶特瓶罐，影響觀瞻與衛生，最近確實變乾淨了。

長期關注街友議題的作家林立青說，不反對丟棄街友發臭的食物與衣服，但不可丟棄輪椅或相關物品，因為這對街友而言是很難取得的資源，政府強硬的作法雖讓車站環境短期內變乾淨，但街友外溢到車站周邊商圈，問題根本未解決，市府應規畫出清運的趟次和時間，發放可寫名字的行李袋或行李箱，並指定置放區域。

市府表示，民眾持續陳情台中火車站遭街友占用、隨地便溺及丟棄垃圾，市府每日2次聯合會勘及勸導，並在現場張貼告示，清除私人堆置物品，提供整潔乘車環境。發放行李袋及放置空間等配套措施，積極研議中。

交通局表示，經會勘車站二樓平台旁的三角空間，較合適規畫為行李放置空間，將加裝柵欄或置物櫃設置，目前正研擬場域管理維護要點，預計5月底前完成。

市府指出，台中市現提供3處遊民緊急收容處所和9處中繼住宅，並加碼提供遊民房屋租金補助1年2.4萬元，優先協助連結就服處資源及提供就業培力協助，盼協助街友回歸社區生活。