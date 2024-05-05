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彰化早春葡萄 創拍賣價新高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣溪湖鎮農會和總幹事陳金源邀請農民展示早春葡萄及副產品，縣長王惠美（右3）參觀時，大表讚許。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮農會和總幹事陳金源邀請農民展示早春葡萄及副產品，縣長王惠美（右3）參觀時，大表讚許。記者簡慧珍／攝影

春季台灣水果種類少，早春葡萄甜度高具競爭優勢，全台溫室鮮食葡萄主要產地的彰化縣溪湖鎮，今年經由共通運銷，把溫室早春葡萄運到台北農產市場拍賣，每公斤最高價470元，比往年多1成，創拍賣新高紀錄，帶動行情，農民笑逐顏開。

全台鮮食葡萄種植面積約2400公頃，彰化縣約1200公頃，溪湖鎮約480公頃，其中溫室早春葡萄300公頃，因獲利頗佳，溫室面積逐年微增。早春葡萄每年春節前採收到5月底，號稱北半球最早採收的鮮食葡萄。溪湖鎮農會昨舉辦「溪湖2024紫要您幸福」葡萄產業文化活動，展示溪湖評鑑優等葡萄，發表新開發的葡萄曲奇餅、葡萄牛揸糖等食品。

縣長王惠美說，彰化縣鮮食葡萄創造約一年30億元產值，有如紫色鑽石，創造很多農業奇蹟並藏富於民，台灣每兩顆國產鮮食葡萄就有1顆來自彰化縣，溪湖縣農會不但輔導農民種植葡萄，也開發葡萄伴手禮盒，送禮自用兩相宜。

溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，鎮農會配合農業部輔導農民利用溫室設施調節葡萄產期，每年2月到5月採收期剛好是台灣水果生產空窗期，溪湖葡萄普遍有18度以上甜度，香甜美味性溫，相當具有競爭力，透過共通運銷體系賣到台北農產公司拍賣，往年拍賣價420元至430元，今年創下最高每公斤470元新紀錄。

農會 農民

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