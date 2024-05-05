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台中13期重劃區開通 舒緩3要道交通

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市13期重劃區已全面開放通車，舒緩建國北路、文心南路及三民西路等3條要道車流量，圖為空拍圖。圖／台中市政府提供
台中市13期重劃區已全面開放通車，舒緩建國北路、文心南路及三民西路等3條要道車流量，圖為空拍圖。圖／台中市政府提供

台中市第13期大慶市地重劃區陸續開發，日前首度標售抵費地，單價地王標脫單價99.9萬元，直逼百萬創新高。地政局長吳存金說，13期市地重劃區整合標工程去年底完工，如今已全面開放通車，舒緩建國北路、文心南路及三民西路等3條要道車流量，降低車潮壅塞。

吳存金說明，第13期大慶市地重劃區坐落台鐵大慶車站北側、鄰近高鐵新烏日站，捷運綠線貫通，交通便捷，居中台灣樞紐地位，開放通車及完成土地點交程序後，能連結8期重劃區、中山醫大商圈、秀泰商圈及烏日區連結。

吳存金指出，13期市地重劃區工程採分標施工，各標工程完工後，陸續開放通車，開放區域為南屯區環中路5段以東、永順路以西、精誠南路以北及黎明路1段以南，為此重劃區最後開放的區域，已全面開放通行。

台中市13期市地重劃區今年3月7日首度標售抵費地，其中昌明段106地號土地標脫單價99.9萬元，改寫13期土地單價新高。

地政局說明，13期重劃區經整體規畫，區內融合在地文化特色且兼顧結構安全，創新設計的8座景觀橋梁成為在地特色亮點；區內同時規畫具有滯洪、保水、景觀三大功能的滯洪池，平日作為公園供民眾休憩使用，綠美化市容，雨季則可疏導雨水。

台中市 綠美化 重劃區

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