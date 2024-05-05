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台中老舊圖書館 民代促耐震補強

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

近期地震頻傳，台中市共46個公共圖書館，其中35館為921大地震前領得建照執照，議員指出，目前仍有5館圖書館尚未規畫辦理耐震補強，要求市府盡速推動改善，提供民眾安全的閱讀空間。中市文化局長陳佳君表示，已陸續完成18館結構補強與改善，目前有7館補強改善中，後續將積極爭取經費推動改善。

議員陳雅惠表示，花蓮4月3日發生芮氏規模7.2強震，東華大學圖書館有超過100萬本藏書，書架劇烈搖晃，整棟樓書籍都被震倒在地，圖書館完全無法使用。

陳雅惠說，台中市46個公共圖書館，在1999年921大地震以前領得建照執照的老舊圖書館共35館，經委託建築師或結構技師完成耐震評估，其中進行中或已規畫辦理耐震補強工程有7館，但包括大雅、石岡、潭子、豐原南嵩分館、和平區立圖書館等5館，尚未規畫辦理耐震補強，要求市府盡速推動安檢改善工程。

文化局長陳佳君表示，自2000年以後相關建築，已取得新的法規，經過盤點，台中市立公共圖書館在921大地震前就興建的共35館，需要進行改善，過去10餘年已陸續完成18館結構補強與改善，2023至2025年將補強改善7館，包括北屯、豐原、南區、清水、大安、沙鹿文昌及霧峰以文分館。

文化局指出，目前正向客委會爭取石岡分館的耐震補強經費，大雅、潭子、豐原南嵩分館、和平區立圖書館等4館，也將積極爭取經費改善；另有5館設於合署辦公行政大樓，將與各合署機關協調，並爭取經費補強。

921大地震 圖書館 文化局

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