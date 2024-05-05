南投偏鄉缺自來水 盼中央重視

南投縣鳥嘴潭人工湖陸續供水，行政院長陳建仁昨天視察下游草屯淨水場工程，目前已可供應14萬民生用水給彰化、草屯民眾。南投縣副縣長王瑞德建議，南投縣配合政府供應水源給其他縣市，盼行政院能支持南投自來水普及率或增加簡易自來水設施，陳建仁未回應訴求。立委游顥表示，將在立院爭取經費，希望中央能關心南投需求。

烏溪鳥嘴潭人工湖是中部地區最重要的水利計畫，總蓄水量1450萬立方公尺，目前透過草屯淨水場5月起每日供水14萬噸，等彰化鳥嘴潭淨水場明年12月完工，可達到最大每日25萬噸供水量。

陳建仁和經濟部長王美花聽取自來水公司董事長李嘉榮簡報，表示中部地區供水面臨極端氣候影響和產業發展區，整體需水量不斷增加，也造成雲彰地區超抽地下水、地層下陷。鳥嘴潭人工湖可增加供水，並改善地層下陷問題。

人工湖已蓄滿5個湖區，C湖區預計5月底蓄滿，台水負責下游自來水供水計畫，包含草屯、鳥嘴潭兩座淨水場、10公里原水導水管工程已完工，總長85公里送水管、聯絡管工程已完成54公里，草屯淨水場可供應草屯和鄰近地區15萬人用水。

王瑞德說，南投縣有集集攔河堰、湖山水庫、鳥嘴潭人工湖，都是供應下游彰化、雲林使用，南投縣民配合政府政策，但南投縣偏鄉沒有自來水，且自來水延長管線成本高，南投縣政府每次提競爭型計畫都沒被選上，只能開闢簡易自來水，影響鄉親健康。希望中央能重視南投自來水管線延管工程，或加大簡易自來水補助，讓南投鄉親也能喝到量好質優的自來水。

陳建仁說，北從翡翠水庫、石門水庫一路下來，這些水庫形成一粒粒「珍珠串」，讓台灣水資源調度更好，也顯示台灣人民的慈悲善良，願意彼此幫忙、互相援助。鳥嘴潭人工湖除供應民生用水，也會持續綠美化，變成南投新的觀光地標。

立委游顥說，南投縣水源供應彰化、雲林地區使用，但行政院對南投回饋和協助不足，王瑞德副縣長當場反映自來水普及率和水管汰舊換新、草屯東八里4800戶水源供應不足，但陳院長沒有回應。他會在立法院繼續爭取。