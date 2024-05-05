牌照稅欠稅暴增 議員籲科技追車

台中市人口突破285萬人，車輛數也大增，不過牌照稅欠稅金額、件數屢創新高。中市議員批評，近6年欠稅件數從每年13萬件增加到19萬件，欠稅金額從8.4億元大增至11.66億元，市府查緝不力，應善用科技執法，聯合中部五縣市追車繳錢。中市地方稅務局長沈政安表示，台中已設置8支攝影機，透過辨識車牌，對欠稅車輛開罰。

彰化縣地方稅務局長陳燕慧說，牌照稅比起一般不動產欠稅案件相對較多，除了車輛會移動，掌握困難外，就算查到了，車主也可能因老舊車輛價值低而拒繳，目前催繳方式除移送行政執行署執行外，稅務局也會依車牌辨識查緝，但這往往需要靠運氣，當然由多縣市聯手，不失也是提高查緝機率的手段，但具體辦法仍待研議。

行政執行署彰化分署主任執行官汪佳蓉說，牌照稅有稽查困難、拒繳率高的情形，移送執行署強制執行案件也多，但仍同樣面臨執行困難的問題，目前執行署彰化分署正與縣府交通處合作，研議採取「智慧扣車」手段，因為積欠牌照稅的車輛，也要停車收費，屆時透過停車收費系統，即可達到追查及查扣的目的。

台中市議員陳文政表示，欠稅車通常會衍生許多問題，如占用車格、長期違規等，不但沒有履行納稅義務，更影響到守法繳稅的台中市民。

陳文政說，市府應善用科技執法，並以「跨縣市」的方向持續擴大追稅。台中為中部區域核心，車輛多往來於中彰投苗雲五縣市間，若能將中部五縣市法務、稅捐、監理、警政、地方交通資訊結合，只要路上有車牌辨識，就可擴大範圍找出各縣市欠稅、違章、犯罪的車輛，強化查緝量能。

地稅局沈政安表示，地稅局「追稅不手軟」，若警方攔檢或有停車違規的情況，會同步將違規車牌轉至地稅局，優先查詢是否有欠稅的情形。

沈政安說，台中地稅局已在2006年起設置科技執法，目前於台中主要幹道設置8支自動攝影機，以鏡頭辨識車牌，對欠稅車輛開罰；其他縣市若設有攝影機，縣市間也會互相通報，是否增設攝影機並與五縣市擴大合作，將會評估效應。