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偏南偏北擺不平 彰化和美鎮美寮路拓寬地主抗議不公

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮美寮路拓寬有迫切需要，學生上下學被迫與車爭道，險象環生。圖／工務處提供
彰化縣和美鎮美寮路拓寬有迫切需要，學生上下學被迫與車爭道，險象環生。圖／工務處提供

地方爭取10多年的和美鎮美寮路拓寬工程，去年獲交通部核定補助，但地主卻為了往那側拓寬卻搞不定，儘管已經舉辦兩次公聽會，今天卻仍有地主連署抗議。縣府工務處表示，縣府已安排現勘釋疑，未來受徵收土地採市價補償，地上物拆遷也在補償範疇，道路完工後，不僅交通更為安全順暢，周邊學生通學也更為友善。

縣議員周君綾今天陪同不滿美寮路拓寬方案的地主表達抗議，和美美寮路拓寬自救會代表人陳清福指出，此次拓寬設計的道路徵收用地明顯不公平，與之前的設計相差甚大。南側建物已經預留好了拓寬的空間，但是設計卻偏向北側拓寬，這種設計明顯不公平，犧牲了北側地主的權益，呼籲相關單位重新評估設計方案，確保兩側地主的權益得到公平對待，並保證新道路的設計能夠完全符合行車安全標準。

自救會成員陳信宏表示，過去都是以路中心來設計拓寬，縣府不能便宜行事，亂改設計圖，他說，地主們不是因為金錢問題來抗議，是因拓寬設計圖嚴重犧牲北側權益，呼籲縣府出面來協調北側地主權益，而不是在公聽會直接否決地主的權益；同為自救會成員的表示，本來美寮路拓寬要依路中心來拓寬才合理，政府要考慮地主的意願，不能一昧要求地主犧牲本身權益。

縣府工務處表示，彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，去年獲交通部核定補助，目前依法定徵收程序已完成第二次公聽會，接下來還會有第三場的協議價購，由於為大多數民眾所期盼，將依程序辦理後續事宜。

工務處表示，這項工程計畫核定計畫道路寬度13公尺，路線規劃是依據公路法相關法規沿既有道路拓寬規劃，且邀集相關單位及專家學者討論，針對建物拆遷總面積及對環境衝擊等檢討，以對民眾權益影響最小原則辦理，利用既有道路辦理拓寬，若遇線型不符公路路線設計規範才予以改線，路線規劃已達到避免大規模拆遷及最合理的土地利用目標，若採原道路中心往兩側均等拓寬，涉及較多之房舍拆遷，影響層面均較原路線方案更鉅。

工務處說，縣府已舉辦二次公聽會向土地所有權人說明，地方殷切企盼拓寬獲得大多數民眾支持，有意見民眾縣府也安排現勘釋疑，未來受徵收土地採市價補償，地上物拆遷也在補償範疇。

彰化縣和美鎮美寮路拓寬有迫切需要，學生上下學被迫與車爭道，險象環生。圖／工務處提供
彰化縣和美鎮美寮路拓寬有迫切需要，學生上下學被迫與車爭道，險象環生。圖／工務處提供
彰化縣和美鎮美寮路部分地主不滿公聽會結果，今天到拓寬的計畫路段抗議。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮美寮路部分地主不滿公聽會結果，今天到拓寬的計畫路段抗議。記者劉明岩／攝影

交通部 自救會

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