台灣水果產季青黃不接 彰化葡萄拍賣最高價再創新紀錄

台灣每兩顆國產鮮食葡萄就有1顆來自彰化縣，主要產地溪湖鎮的鎮農會今展示評鑑優等葡萄，及發表新研發的葡萄食品；鎮農會總幹事陳金源說，早春葡萄在台灣水果青黃不接期上市，溪湖葡萄共通運銷拍賣最高價每公斤470元，比往年多一成，創新高記錄。

全台鮮食葡萄種植面積約2400公頃，彰化縣約1200公頃，溪湖鎮約占480公頃，其中溫室早春葡萄就300公頃，每年春節前開始採收到本（5）月底，號稱北半球最早採收的鮮食葡萄。溪湖鎮農會今舉辦「溪湖2024紫要您幸福」葡萄產業文化活動，發表新開發的葡萄曲奇餅、葡萄牛揸糖等食品，同時展示溪湖評鑑優等葡萄，及溪湖鎮另兩項大宗農產品韭菜、青蔥。

縣長王惠美說，每年北半球第一顆早春葡萄在彰化溪湖鎮，產值高，連同全縣鮮食葡萄創造約一年30億元農業經濟，有如紫色鑽石，創造很多農業奇蹟並藏富於民，溪湖縣農會不但輔導農民種植葡萄，也開發葡萄伴手禮盒「紫要您幸福」、「稻喜田牛軋糖」具葡萄風味的牛軋糖和餅乾，還有溪湖優質好米，送禮自用兩相宜。

溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，鎮農會配合農業部輔導農民利用溫室設施調節葡萄產期，每年2月到5月是採收，剛好是台灣水果生產空窗期，因此相當具有競爭力，透過共通運銷體系賣到台北農產公司拍賣，創下最高每公斤470元新紀錄。陳金源強調，溪湖葡萄普遍有18度以上甜度，香甜美味性溫，是老少咸宜的好水果。