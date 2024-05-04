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美極了！彰化花壇虎山巖金針花海 擠爆賞花人潮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影

知名的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海陸續盛開，今天逢假日，儘管天氣炎熱，仍擠滿數千賞花人潮，上午至少已有40輛以上遊覽車，載著各地遊客前來，周邊道路為之打結，警方除規畫行車動線外，並調派員警前往指揮及維護交通，預期明天會湧來更多人車。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，而知名的花東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來。

金針花又稱萱草、忘憂草，由於都在母親節前後盛開，又有「母親花」之稱。距今年母親節還有一周，虎山巖金針花目前開了約6成，許多遊客已搶先前來賞花。尤其今天適逢周六，估計上午就至少有40輛遊覽車，載著各地遊客前來，自行開車的更多，造成虎山街的交通為之打結，警方及義警人員到場指揮疏導。

由於大量人車湧入，虎山巖的停車場無法負荷，廟方規畫停到泰元街，不過遊客必須走約400公尺的路，才到金針花海，更由於今天天氣炎熱，大家揮汗即雨，但見到滿山金黃的美麗景致，仍十分開心，頻頻照相留影。　

由於遊客甚多，有遊客未依賞花路徑，進入花叢拍照，虎山巖管委會主委林天潤呼籲遊客，依照行進路線，不要踐踏及攀折金針花，好讓更多人能夠賞花。　　　

相關資訊可上「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁：https://zh-tw.facebook.com/trimnt/查詢。

彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，人車擠爆虎山巖。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，人車擠爆虎山巖。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，湧來數千賞花人潮。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，人車擠爆虎山街。記者劉明岩／攝影　　
彰化花壇虎山巖的金針花盛開，人車擠爆虎山街。記者劉明岩／攝影　　

彰化 賞花

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