荔枝不開花 只剩耐熱玉荷包

彰化縣是荔枝、龍眼重要產地，今年初春高溫日數超過往年，導致荔枝和龍眼的開花率低，農民形容「糯米全倒、黑葉三成、龍眼一成。」加上荔枝椿象蟲害，災損慘重。

彰化縣政府3月公告縣內荔枝和龍眼的災損達七成，符合農業天然災害現金救助標準，農民可向各公所申請補助。更慘的是有些農民寄望現金救助已放棄看顧果園，這些果園成了荔枝樁象樂園，讓荔枝釀成更大災損，讓有心照顧果樹的農民相當頭痛。

社頭鄉協和村長劉聰波說，今年荔枝開花率普遍不佳，社頭鄉山腳路以東山坡地幾乎種植荔枝和龍眼，荔枝結果率二至三成，龍眼更糟只有一成，農民不知開花率差的實際原因為何，都從氣溫、缺水兩大方面推測，苦無對策，有些農民已放棄，果園變成荔枝樁象樂園，危害荔枝和龍眼的幼果，恐怕災損更嚴重。

芬園鄉的荔枝種植面積占全縣五成，許姓農民說，今年「糯米荔枝全倒，黑葉荔枝剩三成。」只有種植玉荷包荔枝因為較耐高溫，少數果農沒放棄，勤快施肥除蟲和控制水分，有希望達到七成採收量。

台中區農改場副研究員陳盟松說，荔枝的發芽期氣溫最好低於攝氏18度以下、少雨，今年2月高於18度以上有10多天，分化為花芽開花者少，黑葉荔枝開花確實僅約平均的三成，糯米荔枝幾乎沒開花，較耐高溫玉荷包受惠。

陳盟松又說，今年貴妃、糯米兩種喜涼爽天氣的荔枝幾無產量，黑葉荔枝產量減少，殘果顆粒會比往年略大，甜度還不一定，至於龍眼開花狀況類似荔枝，今年也會減產。