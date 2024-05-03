終於要拆了！彰化最大廢墟黃金帝國 花蓮強震後攤商急撤

彰化縣員林市站前地標「黃金帝國」921地震後即被判定為危樓，日前花蓮大地震後，一樓攤商也陸續撤離，彰化縣政府表示，黃金帝國推動公辦都市更新，目前正在做拆除前權利價值估價評估作業，預計6月召開地主說明會，今年底前將動工拆除。

黃金帝國位於員林火車站前市中心，曾是南彰化指標性商業大樓，為地下4樓、地上14樓，佔地約0.25公頃的建物，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等。

但921大地震後黃金帝國成為危樓，除了一樓外圍還有小吃攤位，其餘樓層荒廢廿多年，但因產權複雜，難以整建，幾成廢墟，還曾有網紅夜間來直播「探險」，引發爭議。

不過地方均盼能活化黃金帝國這塊市區黃金地，縣府也啟動黃金帝國都市更新作業，辦理說明會，讓黃金帝國再現曙光，因此去年位於2樓的7坪攤位及基地持分被法拍時，也以93萬多元拍出，顯見投資客看好黃金帝國重建商機。

4月3日的花蓮大地震，也讓黃金帝國一樓攤商不安，大樓管理人也怕大樓外牆磁磚等砸落危險，通知攤商搬離，最近攤商陸續公告周知將遷移營業，紛紛撤離這幢危樓。

彰化縣政府建設處表示，921地震後，外界對黃金帝國大樓整體結構安全一直有疑慮，縣府2021年起著手推動公辦都市更新案，並於去年12月委託臺中市土木技師公會辦理此大樓建築結構安全性能詳細評估作業，今年3月底鑑定報告指出，該建築物結構評估未達最低等級，為耐震能力不足而有明顯影響公共安全之建築物，其結構補強不符效益，建議拆除重建。

建設處指出，為保障黃金帝國大樓所有權人及公有土地參與都市更新權益，避免建物拆除影響所有權人財產受損，彰化縣政府正辦理拆除前權利價值估價評估作業，將各所有權人的土地市價與建物殘餘價值，依其現況進行估價，計算其更新前價值，保障未來參與都市更新權利變換分配權益與估價參考。