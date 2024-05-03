彰化荔枝開花率「糯米全倒 黑葉三成」 端午水果產量亮紅燈

中彰投的荔枝和龍眼種植總面積在全台名列前茅，今年初春高溫日數超過往年，導致荔枝和龍眼的開花率低，農民形容「糯米全倒，黑葉三成，龍眼一成。」唯有較耐高溫的玉荷包不受影響。

根據農政單位統計，全國荔枝種植面積約9640公頃，彰化縣荔枝種植面積874公頃，是第五大產區，同一生活圈的台中市1828公頃名列第二，南投縣1335公頃位居第三。全國龍眼種植面積1萬1700公頃，台中市的面積約2184公頃高居第二位，南投縣1305公頃是第四大，彰化縣排第五約664公頃。

彰化縣政府今年3月公告縣內荔枝和龍眼的災損達七成，符合農業天然災害現金救助標準，農民可向各公所申請補助。不過有的農民心存希望仍上山照顧果樹，發現狀況很差，更慘的是有些農民寄望現金救助已放棄看顧果園，這些果園成為生物防治和化學防治下的倖存荔枝樁象樂園，擴大危害已結果的荔枝釀成更大災損，讓有心照顧果樹的農民頭痛極了。

彰化縣社頭鄉協和村長劉聰波今天表示，地球氣候變遷每年不穩定，今年造成荔枝開花率普遍不佳，社頭鄉山腳路以東10村山坡地幾乎種植荔枝和龍眼，荔枝結果率二至三成，龍眼更糟只有一成，農民不知開花率差的實際原因為何，都從氣溫、缺水兩大方面推測，苦無對策，有些農民已放棄，果園變成荔枝樁象樂園，危害已荔枝和龍眼的幼果，恐怕災損更嚴重。

彰化縣芬園鄉的荔枝種植面積占全縣五成，許姓、褚姓荔枝農都表示，今年「糯米（荔枝品種）全倒，黑葉（荔枝品種）三成。」剩下種植玉荷包（荔枝品種）的果農可望豐收，不過少數果農一直沒放棄，勤快施肥除蟲和控制水分，有希望達到七成採收量。

台中區農業改良場副研究員陳盟松說，荔枝的發芽分化期喜歡涼爽氣候，氣溫低於攝氏18度以下，不要多雨，今年2月高於18度甚至達到27度的日數，有10多天，比往年個位數天數多出一倍，荔枝發芽分化為葉子者多，分化為花芽開花者少，黑葉荔枝開花確實平均約三成，喜歡更涼冷的糯米幾乎沒花，唯偏愛20度以上略高溫玉荷包受惠。