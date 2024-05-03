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全國僅存太子樓日式穀倉將修復 彰市農會舊倉庫可望再現風華

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天舉行修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影
彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天舉行修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影

彰化縣彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，多年前差點被拆除，經地方搶救後，被登錄為縣定古蹟，彰化縣府爭取中央補助，共將斥資7680萬元進行修復，彰化縣長王惠美說，此次修復工程採新舊共融，盼以文資串連點線面輕旅行，也見證農業倉庫的新生。

彰化市農業倉庫因年久失修、屋頂塌陷，市農會多年前欲拆除改建為觀光工廠，但遭地方文史工作者阻止，拆了三分之二的建物因此保留，並在2016年經文資審議後登錄為縣定古蹟。

彰化縣政府爭取到中央補助，將進行彰化市農業倉庫整修工程，今天由彰化縣長王惠美、文化部文化資產局長陳濟民、彰化市農會理事長林水木、常務監事劉仁民、總幹事白閔傑等人主持開工典禮。

王惠美表示，彰化市農業倉庫在1925年落成啟用，是日治時期全台11座農業倉庫之一，也是目前碩果僅存有太子樓的日式穀倉，具有特殊的半圓型屋頂和拱形磚造迴廊，呈現木構、磚砌、RC三種構造形式，受到現代建築的結構與造型影響，是最典型具有代表性的倉庫建築，見證了台灣近代農業發展。

王惠美說，「一座城市的偉大，不在建築的高度，而在歷史的深度」，太子樓日式倉庫因年代久遠曾遭遇拆除危機，在各方努力下而保存下來，此次修復工程將以建築物新舊共融為目標，希望為保存古蹟奠定新的里程碑。

原先已被拆除部分由農業部與市農會共同挹注3255萬元興建全新大樓，而此次將修復的太子樓穀倉部分由文資局補助6144萬元，縣府配合款1152萬元，市農會自籌384萬元，預定在2025年底完工。

陳濟民表示，王惠美縣長的縣府團隊很不簡單，在最近短短的35天內就有5場文化資產的開工典禮，太子樓有近百年歷史，但命運多舛，去年文資局爭取行政院經費，接受各縣市文化資產修復的申請補助，一共核定379案，共核定52.6億，太子樓就是其中之一，此次工程採新舊建築共融、共存方式，期望能貼近現代生活，也展現台灣獨特的歷史與米食文化，是屬於標竿級典範。

白閔傑表示，未來農業倉庫整修完成後可做為農機具展覽、美食文化等靜態展示，及做為教育訓練、農產品行銷據點，再結合附近的扇形車庫、鐵道文化園區等景點，將農業、文化、休閒觀光產業整合，帶動彰化後火車站的繁榮。

彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天舉行修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影
彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天舉行修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影
彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天由彰化縣長王惠美（左三）等人主持修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影
彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天由彰化縣長王惠美（左三）等人主持修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影
彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天舉行修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影
彰化市農業倉庫是目前全台僅存有太子樓的日式穀倉，今天舉行修復開工典禮，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影

古蹟 建築 文化資產 王惠美

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