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有害廢土清除 台中龍井鷺山段地下水符標準

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
環保局人員檢測鄰近湧泉區及下游民井地下水水質。圖／台中市環保局提供
環保局人員檢測鄰近湧泉區及下游民井地下水水質。圖／台中市環保局提供

台中市龍井區鷺山段農地去年11月遭棄置非法廢棄物27公噸，其中更有6公噸含戴奧辛的有害集塵灰，居民擔心土壤地下水遭汙染。環保局清出集塵灰及廢棄土石共60.53公噸，並檢測鄰近地下水水質，昨天報告出爐，包括戴奧辛等重金屬皆未超過地下水汙染監測標準。

遭棄置廢土農地在向上路七段與沙田路交會處附近，面積680坪，稽查人員說，現場被堆放廢塑膠混合物、營建廢棄物、生活垃圾等，深度約6公尺，檢驗後發現有6公噸含戴奧辛的集塵灰。

環保局表示，針對有害集塵灰部分，產生集塵灰事業主已於4月3日完成清理作業，清理期間環保局採全程錄影、押車監控。

為消除民眾疑慮，環保局4月10日至龍井湧泉區及掩埋地下游民井各採驗地下水水質，檢測戴奧辛及6項重金屬，其中，重金屬未超過地下水汙染監測標準及飲用水水質標準，戴奧辛檢測結果也符合飲用水水質標準。

環保局4月12日於該區內鑽井設置地下水井，4月30日完成其他一般事業廢棄物清理後，環保局立即辦理土壤及地下水查驗作業，後續待此次查驗報告皆完成後，將在龍井區公所召開龍井區鷺山段戴奧辛廢棄物事件說明會，邀集地方民意代表及鄰近區域民眾，讓居民了解廢棄物處理情形，化解民眾疑慮。

地下水 戴奧辛 環保局

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