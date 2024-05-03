事廢處理場擬設彰化大村 民眾喊撤案

雙倫工程公司申請在彰化縣大村鄉興建一般事業廢棄物處理場，已卡關10年，昨天辦說明會，數百民眾擔心影響大村等5鄉鎮市逾30萬居民飲水和灌溉水，「抗議、撤案」聲不斷。大會主席、前環保局長黃勝發與抗議團體互槓，黃和業者由警方保護離場，雙方不歡而散。民眾揚言未來不排除向縣府和地主縣農會抗議。

說明會由雙倫代表人張炳聰出席，未來事業廢棄物處理場設置地點在大村鄉和平村新埤子頭段6筆土地，涵蓋農牧、丙種建築及林業用地，面積約15.14公頃，以及未來營運後的空氣、汙水處理方式。

大村鄉長賴志銘、鄉農會理事長黃正盛、縣議員李成濟和張欣倩、楊子賢等人都反對設置。和平村長賴居林說，處理場啟用將影響周邊員林、花壇、埔心、秀水居民的飲水和灌溉水，大村黃金產業葡萄也面臨危害；他呼籲環評委員除專業也要拿出良心，也請地主彰化縣農會收回土地，縣府撤銷開發執照，否則下一個抗議地點是縣農會，再去縣政府。

黃勝發強調說明會依法進行，抗議者鬧場有如潑婦罵街毫不理性，還恐嚇搭上性命要他輸贏，因此要求警方錄影存證作為事後提告依據。環團批黃曾是政府官員，竟當廠商門神，態度傲慢、挑釁群眾。雙方互批，說明會失焦，最後黃宣布散會。

環保局發表聲明，雙倫公司應充分蒐集民眾團體意見，連同大會主席對異議的處理，一併納入第二階段環評報告書初稿做實質審查，縣府後續將邀集相關單位、人員界定評估範疇，確認應環評項目及調查、評定方法。