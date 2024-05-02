台中磁吸效應！彰化每月人口少千人 盼守住123萬人口大關

台中市歡喜人口創新高，受台中磁吸效應的彰化縣，今年一到三月就貢獻給台中市2679人，居各縣市之冠，是最大受害者，若人口持續流失，極可能下半年人口就將跌破123萬人，彰化縣政府表示，彰化並非人口外移最多的縣市，未來也希望繼續推動重大建設開發，創造就業機會，讓人口數能逆轉勝。

全台第一大縣彰化縣，人口一直在流失，每個月減少人口都在千人，到4月底全縣人口是123萬4209人，相較3月又減了1046人，而3月也比2月總人口數減少1254人，3月的遷出與遷入的社會人口數就減少了1000人、4月則為786人，而3月出生與死亡的自然人口數減少249人、4月則為260人，顯示人口數的減少明顯與人口外移有關。

雖彰化縣府祭出全國最高的生育補助福利，發給每胎新生兒高達3萬元生育補助，各鄉鎮公所也持續加碼，但仍擋不住人口流失。

彰化縣府民政處表示，人口減少已是各縣市共同面臨的問題，屏東縣連續22年下滑，六都中的高雄、台南人口也持續在人口外流，鄰近縣市中，近5年的人口減少率，彰化是中段班減少幅度雖有2.65%，減少幅度卻比嘉義縣3.68%、屏東縣2.95%及鄰近的南投縣3.44%幅度較少。

民政處指出，彰化因持續推動多項利好的青年返鄉政策及創造高薪職缺的就業機會，所以並非人口外移最多的縣市，但彰化縣與台中市僅一水之隔，公路及鐵路交通便利，加上台中市升格後財政優渥及台中高鐵站緊臨彰化，彰化鄉親外遷，多數以台中市為主，縣府也積極想要留住人口，並由多元管道著手。