台中潭子國中、七星國小老舊校舍有望重建？ 立委曝教育局最新進度

一個月來大小地震超過千次，台中潭子國中創校約60年，6棟大樓有4棟沒有使用執照，家長擔心結構安全；后里區七星國小創校60多年，老舊校舍也列入改建，立委楊瓊瓔已向中央爭取經費，教育局協助2校列入115-117年校舍重建計劃。

民進黨議員昨聯合質詢，指潭子國中校舍老舊，鋼筋生鏽、天花板龜裂，地震後更引發重視。教育局表示，全市沒有使用執照的83棟校舍，均經過耐震結構評估，沒有危樓。

立委楊瓊瓔表示，2年前就勘查潭子國中，最近校方同意先拆3棟，她爭取中央經費報拆，教育局全力配合，提報2026年重建計畫，可望盡速把老舊且不用教室拆除整地後空間還給學生。結構技師也判定潭子國中沒有使用執照的校舍應該拆除。

后里七星國小校長張若蘭一直都在七星服務，很積極推動校舍改建。楊瓊瓔希望超過50年的校舍趕快拆除，把空間留給學生。