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彰化花壇虎山巖金針花季開幕 逾8萬株花海迎賓
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花季展開，交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，預計五月母親節前後進入滿開期，全國民眾可來賞花，也順遊彰化各觀光工廠、嘗美食，花期將會持續到6月底。
參山處與虎山巖寺管委會今天舉行虎山巖金針花季開幕典禮，由曹忠猷、虎山巖管委會主委林天潤主持，彰化縣政府秘書黃智裕、縣府城觀處副處長洪世益、彰化市林世賢市長、彰化縣議員李成濟、楊子賢等人也與會宣傳。
參山處長曹忠猷說，虎山巖金針花種植至今邁入第七年，感謝地主們提供土地，及虎山巖寺管委會和志工們的努力及照顧，才能讓半公頃的金針花海成為全國旅遊勝地，估計每年花季都吸引20多萬的遊客前來賞花，也為花壇鄉及彰化縣帶來數千萬觀光商機，從四月中下旬起，來自各縣市的遊覽車一部部開進虎山巖，園區黃澄澄的金針花海也讓遊客驚艷。
曹忠猷說，七年前虎山巖種下3萬株「台東7號」品種金針花，至今已分株超過8萬株，虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，不用門票，也不收停車費，免費觀賞，還可來虎山巖拜觀音，再買包虎山巖李子品嘗。
民眾也可順遊花壇鄉茉莉花館，品嘗土雞料理，在花壇老街吃羊肉肉圓等各類美食，逛茉莉花壇夢想館，體驗田園採花樂，順遊順達磚窯的隧道窯導覽、大村的花樹銀行、彰化市扇形車庫等。
林天潤說，虎山巖金針花開在平緩山丘上，素有「母親花」之稱，每年大約在母親節左右盛開，相當應景，而每到花季假日也擠爆遊客，也呼籲大家不要亂停車影響交通，並體諒志工的辛勞，一起維護環境，也可多利用非假日來賞花，錯開人潮。
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