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市定古蹟「摘星山莊」整修案流標 中市：六月重新招標

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「摘星山莊」為台中市定古蹟，文資處爭取中央補助，原訂今年1月底休館整修，怎料卻無廠商投標，遲遲無法動工。圖／中市文資處提供
「摘星山莊」為台中市定古蹟，文資處爭取中央補助，原訂今年1月底休館整修，怎料卻無廠商投標，遲遲無法動工。圖／中市文資處提供

「摘星山莊」為台中市古蹟，因漏水、蟲害、木材腐朽等多種建築狀況，中市文資處爭取中央補助，原訂今年1月底休館整修，怎料卻無廠商投標，遲遲無法動工；文資處長李智富說，目前正檢討設計書圖，預計6月重新上網招標。

台中摘星山莊建立於同治10年(西元1871年)，至今已超過百年歷史，為兩進多護龍傳統四合院，今為市定古蹟；中市文資處去年底在粉專公告，安排古蹟修繕計畫，將舉行為期一年多的建築本體修繕保養工程，自今年1月27日起休館，未對外開放；但至今仍未見施工，引起地方民眾議論。

李智富表示，「摘星山莊」因漏水、構造開裂、黏結材、灰漿等流失，再加上蟲害、木材腐朽等問題日益嚴重，市府爭取中央補助經費辦理修復工程，總經費3493.2萬，預計工期約1年。

李智富提到，今年二月辦理工程發包，但無廠商投標，文資處目前正辦理設計書圖檢討，預計6月重新上網招標；目前也同步規畫OT委外，預計13日會辦可行性評估審查。

「摘星山莊」為台中市定古蹟，文資處爭取中央補助，原訂今年1月底休館整修，怎料卻無廠商投標，遲遲無法動工。圖／中市文資處提供
「摘星山莊」為台中市定古蹟，文資處爭取中央補助，原訂今年1月底休館整修，怎料卻無廠商投標，遲遲無法動工。圖／中市文資處提供

古蹟 台中市 漏水

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