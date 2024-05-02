市定古蹟「摘星山莊」整修案流標 中市：六月重新招標
「摘星山莊」為台中市定古蹟，因漏水、蟲害、木材腐朽等多種建築狀況，中市文資處爭取中央補助，原訂今年1月底休館整修，怎料卻無廠商投標，遲遲無法動工；文資處長李智富說，目前正檢討設計書圖，預計6月重新上網招標。
台中摘星山莊建立於同治10年(西元1871年)，至今已超過百年歷史，為兩進多護龍傳統四合院，今為市定古蹟；中市文資處去年底在粉專公告，安排古蹟修繕計畫，將舉行為期一年多的建築本體修繕保養工程，自今年1月27日起休館，未對外開放；但至今仍未見施工，引起地方民眾議論。
李智富表示，「摘星山莊」因漏水、構造開裂、黏結材、灰漿等流失，再加上蟲害、木材腐朽等問題日益嚴重，市府爭取中央補助經費辦理修復工程，總經費3493.2萬，預計工期約1年。
李智富提到，今年二月辦理工程發包，但無廠商投標，文資處目前正辦理設計書圖檢討，預計6月重新上網招標；目前也同步規畫OT委外，預計13日會辦可行性評估審查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言