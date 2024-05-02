成本漲3成、流標3次…彰化埔心農會新建大樓克服障礙 今啟用成地標

被外界稱作「埔心白宮」的彰化縣埔心鄉農會新建辦公大樓，克服新冠疫情、缺工、原物料飛漲等障礙，比原編經費多三成，以9500多萬元建造完工，今落成啟用賀客盈門，鄉農會宣布今年7月創會滿百年，將策畫系列活動慶祝。

埔心鄉農會新建辦公大樓位原辦公大樓的西北側，全幢外牆白色，呼應周邊公園綠地，景觀美輪美奐，今啟用正式成為埔心新地標。鄉農會「三巨頭」事長黃也早、常務監事張榮昌、總幹事張旗聞主持落成典禮，邀請縣長王惠美、鄉長張佩瑩、各級農會代表、農業部官員、前立委鄭汝芬等人列席，場面熱鬧。

王惠美說，埔心鄉農會在總幹事張旗聞帶領團隊經營下，放款、盈餘、員工薪俸點值在全縣基層農會名列前茅，且成立綠色照顧站快樂班讓農村高齡長輩可以來農會快樂學習，真是農家好厝邊。