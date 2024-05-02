快訊

foodpanda「熊貓超市」5月底前終止服務！業者：已完成階段性任務

刑事局警政監遭約談！疑與博弈集團過從甚密 刑事局發聲了

高雄林園死亡車禍…女騎士命斷貨車輪下 驚悚畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成本漲3成、流標3次…彰化埔心農會新建大樓克服障礙 今啟用成地標

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉農會新建辦公大樓被稱為「埔心白宮」，今落成啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會新建辦公大樓被稱為「埔心白宮」，今落成啟用。記者簡慧珍／攝影

被外界稱作「埔心白宮」的彰化縣埔心鄉農會新建辦公大樓，克服新冠疫情、缺工、原物料飛漲等障礙，比原編經費多三成，以9500多萬元建造完工，今落成啟用賀客盈門，鄉農會宣布今年7月創會滿百年，將策畫系列活動慶祝。

埔心鄉農會新建辦公大樓位原辦公大樓的西北側，全幢外牆白色，呼應周邊公園綠地，景觀美輪美奐，今啟用正式成為埔心新地標。鄉農會「三巨頭」事長黃也早、常務監事張榮昌、總幹事張旗聞主持落成典禮，邀請縣長王惠美、鄉長張佩瑩、各級農會代表、農業部官員、前立委鄭汝芬等人列席，場面熱鬧。

王惠美說，埔心鄉農會在總幹事張旗聞帶領團隊經營下，放款、盈餘、員工薪俸點值在全縣基層農會名列前茅，且成立綠色照顧站快樂班讓農村高齡長輩可以來農會快樂學習，真是農家好厝邊。

張旗聞表示，鄉農會新建大樓籌建過程歷經疫情、缺工、原物料漲價，原編6千萬元不夠用，一連流標三次，追加到9千多萬元並動用人脈拜託營造商承包，總算蓋好，他和鄉農會團隊感謝農業部補助其中的2千萬元、縣政府補助250萬元，新建大樓未來可作農民集會中心，今年7月埔心鄉農會百周年慶祝典禮也有優質場地。

彰化縣埔心鄉農會新建辦公大樓今落成啟用，縣長王惠美贈匾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會新建辦公大樓今落成啟用，縣長王惠美贈匾。記者簡慧珍／攝影

王惠美 疫情 農會

延伸閱讀

鹿港慶端陽夜間龍舟賽獎金提高 立法院長韓國瑜將參加

閱讀磐石獎彰化獲11獎項 王惠美：成果豐碩

彰化田尾康乃馨花束賣出20萬枝 縣長問「有春沒？」獲妙答

聯興國小學生數逆勢成長 王惠美：爭取市有地作第二校區

相關新聞

成本漲3成、流標3次…彰化埔心農會新建大樓克服障礙 今啟用成地標

被外界稱作「埔心白宮」的彰化縣埔心鄉農會新建辦公大樓，克服新冠疫情、缺工、原物料飛漲等障礙，比原編經費多三成，以9500...

台中廍子國小總量管制「40學生須讀他校」家長喊不公 議員籲放寛人數

台中市北屯區廍子人口爆增，不少新遷入居民向議員反映，希望小二升小三40幾名學童可就近上廍子國小。議員賴順仁盼教育局專案准...

台中龍井有害集塵灰完成清除 檢測地下水檢驗未超標

台中市龍井區鷺山段一處農地，去年11月遭棄置非法廢棄物27公噸，其中更有6公噸含戴奧辛的有害集塵灰，環保局上月清出集塵灰...

彰化雙倫掩埋場爭議10年 大村鄉民今撂話不撤照就去縣府抗議

雙倫工程公司申請在彰化縣大村鄉興建一般事業廢棄處理場，今舉辦說明會明過程抗議聲不斷，未料下半場「歪樓」，演變成大會主席前...

台中人口破285萬 幸運兒現身領10萬好禮「一度以為詐騙」

台中市人口數今年4月19日突破285萬人，台中市府今舉辦達標記者會，市長盧秀燕親自頒贈第285萬名幸運兒，陳先生4月19...

補習班交通車不合格達3成多 中市府：擬對再犯者加重罰則

台中市教育局每月聯合稽查學生交通車，今年至今稽查94次，攔查52車次，違規17車次，不合格率高達32%，違規樣態以交通車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。