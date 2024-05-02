快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

台中廍子國小總量管制40名須讀他校 議員籲放寛人數

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員賴順仁（左）呼籲教育局讓學生就近入學，避免奔波。教育局長蔣偉民說，須考量法定班級人數及學校規模。圖／取自市議會官網
議員賴順仁（左）呼籲教育局讓學生就近入學，避免奔波。教育局長蔣偉民說，須考量法定班級人數及學校規模。圖／取自市議會官網

台中市北屯區廍子人口爆增，不少新遷入居民向議員反映，希望小二升小三40幾名學童可就近上廍子國小。議員賴順仁盼教育局專案准提高班級人數或增班，以免家長、學生奔波。

教育局長蔣偉民表示，當地是新興區域，廍子國小是新設學校，學生人數很多，但法定標準一班不能超過34名學生，且學校是60班的規模，如增班會提前面臨教室不足問題。教育局將優先解決小一入學問題。

教局表示，不少新設學校磁吸學生，校方須管控把關、總量管制，以免重蹈廍子國小去年借教室上課的情況。

賴順仁指出，廍子地區不少新遷入居民，家長反映，剛小二升小三的孩子無法進廍子國小就讀，40多名學生須轉學到其他學校。幼童不能就近入學，很不公平，呼籲教育局想辦法容納學生。

賴順仁建議，每一個班級多收一些學生，讓孩子都能在學區內就讀，或有空餘教室可增班。

蔣偉民則說，目前國小每班29人，至多只能34人，不可能增至40人。

教室 教育局 議員

延伸閱讀

補習班交通車不合格達3成多 中市府：擬對再犯者加重罰則

及人中學更名案 新北：113學年仍須以原校名招生

桃園市教育局驚傳女職員昏倒 壓力大睡眠不足急送醫

台積電擴廠帶來台中人口 議員：盼國小增設公幼

相關新聞

台中廍子國小總量管制40名須讀他校 議員籲放寛人數

台中市北屯區廍子人口爆增，不少新遷入居民向議員反映，希望小二升小三40幾名學童可就近上廍子國小。議員賴順仁盼教育局專案准...

台中龍井有害集塵灰完成清除 檢測地下水檢驗未超標

台中市龍井區鷺山段一處農地，去年11月遭棄置非法廢棄物27公噸，其中更有6公噸含戴奧辛的有害集塵灰，環保局上月清出集塵灰...

彰化雙倫掩埋場爭議10年 大村鄉民今撂話不撤照就去縣府抗議

雙倫工程公司申請在彰化縣大村鄉興建一般事業廢棄處理場，今舉辦說明會明過程抗議聲不斷，未料下半場「歪樓」，演變成大會主席前...

台中人口破285萬 幸運兒現身領10萬好禮「一度以為詐騙」

台中市人口數今年4月19日突破285萬人，台中市府今舉辦達標記者會，市長盧秀燕親自頒贈第285萬名幸運兒，陳先生4月19...

補習班交通車不合格達3成多 中市府：擬對再犯者加重罰則

台中市教育局每月聯合稽查學生交通車，今年至今稽查94次，攔查52車次，違規17車次，不合格率高達32%，違規樣態以交通車...

台中第三家好市多在哪裡？可能在這4個地點選址

台中市議員陳廷秀今天在議會質詢指出，市長盧秀燕公開宣布台中第三家Costco好市多落腳海線，成為近日熱搜的新聞，他的服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。