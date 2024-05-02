台中廍子國小總量管制40名須讀他校 議員籲放寛人數

台中市北屯區廍子人口爆增，不少新遷入居民向議員反映，希望小二升小三40幾名學童可就近上廍子國小。議員賴順仁盼教育局專案准提高班級人數或增班，以免家長、學生奔波。

教育局長蔣偉民表示，當地是新興區域，廍子國小是新設學校，學生人數很多，但法定標準一班不能超過34名學生，且學校是60班的規模，如增班會提前面臨教室不足問題。教育局將優先解決小一入學問題。

教局表示，不少新設學校磁吸學生，校方須管控把關、總量管制，以免重蹈廍子國小去年借教室上課的情況。

賴順仁指出，廍子地區不少新遷入居民，家長反映，剛小二升小三的孩子無法進廍子國小就讀，40多名學生須轉學到其他學校。幼童不能就近入學，很不公平，呼籲教育局想辦法容納學生。

賴順仁建議，每一個班級多收一些學生，讓孩子都能在學區內就讀，或有空餘教室可增班。

蔣偉民則說，目前國小每班29人，至多只能34人，不可能增至40人。