彰化雙倫掩埋場爭議10年 大村鄉民今撂話不撤照就去縣府抗議

雙倫工程公司申請在彰化縣大村鄉興建一般事業廢棄處理場，今舉辦說明會明過程抗議聲不斷，未料下半場「歪樓」，演變成大會主席前環保局長黃勝發與抗議團體互槓，環團要求黃勝發為出言不遜道歉，說明會在各說各話嘈雜聲中結束。

雙倫一般事業廢棄物處理場開發案進行10年，審查過程爭議不斷，雙倫工程今舉辦說明會，代表人張炳聰及公司人員出席報告，指未來設置地點在大村鄉新埤子頭段6筆土地、涵蓋農牧用地、丙種建築用地及林業用地，面積約15.14公頃，未來經營的空氣、汙水等處理方式。

大村鄉長賴志銘、鄉農會理事長黃正盛、縣議員李成濟和張欣倩、楊子賢及鄉民代表施俊仲等首長和民代，都反對在大村鄉設置一般事業廢棄物處理場。處理場址所在地的和平村長賴居林表示，今年初此案再次申請環評，縣政府元月底召開環評初審大會，雖依法規逕自進入二階環評，但處理場若完工啟用，將影響員周邊員林市、花壇鄉、埔心鄉、秀水鄉等30萬居民的飲水和灌溉水，連大村黃金產業葡萄也面臨危害。

賴居林呼籲環評專家學者除了專業，也拿出良心，另呼籲出租用地地主之一的彰化縣農會收回土地，縣政府撤銷雙倫開發執照，否則村民和鄰近居民下一個抗議地點是縣農會，再去縣政府。抗議民眾和環團高呼抗議、撤案，聲浪掩蓋說明聲量。

大會主席黃勝發強調說明會依法進行，批評抗議者鬧場有如潑婦罵街毫不理性，還恐嚇說要搭上性命要他輸贏，因此要求警方錄影存證作為事後提告依據。環團指責黃勝發曾是政府官員竟當廠商門神，態度傲慢、挑釁群眾，黃勝發否認，雙方你一言、我一語互批，說明會失焦，最後黃勝發宣布說明會時間到散會，和雙倫人員在警力保護下離去。