南投草屯路邊停車收費計畫出爐 預計6月24日上路

南投草屯路邊停車收費原訂今年3月實施，但委外管理作業不順利，直至上個月才成功發包，近日公告收費範圍及方式，一般車格每小時20元，預計於6月24日上路，前2周試營運免費，後6周半價計費，同步測試修正系統再正式收費。

南投縣過去未實施路邊停車收費，路邊停車格常遭占用，一位難求，衍生違停、塞車等交通亂象，縣府串連地方公所加速推動停車收費，南投市、草屯、埔里均規畫今年3月先後實施，但草屯、埔里均因委外管理作業不順，未能如期上路。

其中，草屯路邊停車委外管理收費計畫，歷經3次流標，經調整修訂投標內容，上個月終於順利發包，並於近日公告實施路邊暨路外停車場收費管理，說明路邊停車收費範圍、費率及方式，預計6月24日啟用，前2周試營運宣導期不收費。

草屯鎮公所表示，鎮內路邊停車收費車種為小型車，收費範圍以市區街道為主，涵蓋中興路、大成街、虎山路、太平路二段、中正路、和平街、中山街、明賢街、育英街、碧山路、玉屏路、東美街、新富路等路段，粗估約540個停車格。

其中，一般車格收費時間為周一至日上午8時至晚上8時，每小時20元；裝卸貨車格周一至五上午9時至下午5時收費，每30分鐘計費1次，每次30元；另，停車未滿5分鐘不收費，裝卸貨時間外開放小型車停放，依一般車格收費。

公所表示，鎮內路邊停車收費預計6月24日上路，前期實施2周試營運免收費宣導期（至7月7日），後實施6周優惠半價計費（年8月18日），先向民眾宣道了解並習慣使用者付費，半價期間實際測試收費狀態，同步修正後再正式收費。