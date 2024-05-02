台中人口破285萬 幸運兒現身領10萬好禮「一度以為詐騙」

台中市人口數今年4月19日突破285萬人，台中市府今舉辦達標記者會，市長盧秀燕親自頒贈第285萬名幸運兒，陳先生4月19日當天從彰化遷入台中，他說，當時接獲通知電話還以為是詐騙，經戶所人員多次確認後才相信，台中好吃好玩很多，交通建設及資源也很多，是個幸福宜居的城市。

盧秀燕今帶領來賓手持木槌敲開金蛋，慶祝台中市人口數突破285萬人，並宣布幸運得獎名單，第285萬名為陳先生從彰化縣遷入，因工作及考量小孩學區，加上烏日三鐵共構交通便利，5年前在烏日購屋，近期遷入台中。

陳先生說，很開心成為第285萬名幸運兒，當時接到通知電話還以為是詐騙，台中不論交通建設或是資源都很多，以前就常往台中走，是個幸福宜居的城市。

陳先生可獨享市值逾10萬元豐富好禮，另第285萬前後各2位設籍民眾，包括3名男性及1名女性，每人可獲得iPad一台及台中飯店住宿券，其中從高雄遷入的温先生說，因經常到台中找姊姊，感受到台中充滿文藝氣息，便在台中購屋定居；從雲林遷入的温先生也說，台中交通便利，工作機會多，小孩就學環境佳，氣候也舒適，因此舉家遷入台中。

另5位新設籍的新生兒，2名男寶寶及3名女寶寶，則可獲得市值逾1.5萬元新生賀禮，每人可獲黃金鎖片及抓周儀式。盧秀燕會中也從285萬市民中抽出100名幸運市民，送出500元禮券，民政局將寄送通知單至得獎者戶籍地址辦理領獎事宜。

盧秀燕表示，受少子化影響，很多城市人口都減少，但台中市人口數不減反增，上月突破285萬人，其中台中111年及112年自然增加率連續兩年位居六都第二，今年1月至3月結婚率及2月社會增加率皆為六都第一，除大家願生願養，台中也吸引外縣市民眾遷入落地生根，這是所有市民共同努力打拚的豐碩成果，感謝所有居住在台中的市民，讓台中更好更宜居。

民政局長吳世瑋說，人口成長與社會經濟發展及社會福利等因素密切相關，市府團隊全力推動各項交通、建設、水利、體育等各項重大計畫，提升大台中整體環境，其中台中捷運綠線通車後，便捷的交通機能，帶動沿線商圈及房市發展，吸引人口移入，包括北屯區去年突破30萬人、南屯區突破18萬人、烏日區人口也突破8萬人，軌道經濟效益持續發酵。