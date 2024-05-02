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霧社水庫淤積率破8成 恐敲喪鐘

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣仁愛鄉霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率大減。圖為2021年的霧社水庫。本報資料照片
南投縣仁愛鄉霧社水庫淤積嚴重，導致蓄水率大減。圖為2021年的霧社水庫。本報資料照片

南投仁愛霧社水庫先前水情嚴峻，近期幾波春雨挹注，蓄水率回升至52.67%；但去年水庫淤積狀況嚴重，導致蓄水有效容量大減814萬立方公尺，跌破3000萬立方公尺大關，淤積率因此突破8成；立委馬文君表示，霧社水庫已瀕死，再不有效清淤恐敲響喪鐘。

根據水利署數據，霧社水庫近年蓄水率消長狀況驚人，以上月9日及昨天數據比較，有效蓄水量僅增加1145.14萬立方公尺，蓄水率漲幅卻已逼近40%。進一步觀察霧社水庫自2012年起至今的基本數據，可發現有效容量逐年減少，今年更出現驚人變化。

霧社水庫有效容量原計畫可達14600萬立方公尺，2012年時剩5379萬立方公尺，再逐年減少，到2023年為3682.5萬立方公尺，11年間少了1696.5萬立方公尺；上個月更新公布數據，今年有效容量更降至2868.56萬立方公尺，1年內就淤積了814萬立方公尺，使得水庫淤積率突破8成。

對此，台電表示，每年針對霧社水庫持續疏浚10至20萬立方公尺，也會透過發電排砂清淤，但去年夏季遭受卡努、小犬等颱風接連侵襲，水庫上游的塔羅灣溪等大量崩塌，今年又有地震等天災，土石往下游沖刷，因此增加不少淤積量。

立委馬文君表示，霧社水庫供水日月潭支應下游用水，但台14線車流量大且僅兩線道，砂石車通行受阻，砂石難以大量外運，疏浚趕不上淤積，蓄水功能大幅衰退已瀕死，再不有效清淤恐敲喪鐘，解決困境須中央協助改善當地交通。

台電 地震 日月潭 水庫 砂石 馬文君

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