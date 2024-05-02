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中市兒童節沒作業 議員批騙小孩

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員江肇國（右）、周永鴻指出，半數學校兒童節照樣出作業，「大人騙小孩」。記者陳秋雲／攝影
台中市議員江肇國（右）、周永鴻指出，半數學校兒童節照樣出作業，「大人騙小孩」。記者陳秋雲／攝影

台中市今年恢復「兒童節限定特權」，市長盧秀燕「鼓勵」學校4天連假不派給作業，另在當周找一天安排多元學習活動，國小學童不背書包、不穿制服、放下課本走出教室。議員江肇國說，教局調查做到的學校約5成，其餘照樣一疊作業要趕，質疑市府「大人騙小孩」，副市長鄭照新說，市長說法是鼓勵，絕對童叟無欺。

市長盧秀燕在兒童節的市政會議宣布，今年兒童節有4項兒童限定的「大禮包」，包括鼓勵學校在4天連假不要出作業，讓親子更多時間相處活動。議員江肇國說，結果他的兒子有一疊作業要寫，他認為市長既已宣布，教育局應貫徹政策，「大人不要騙小孩」！

教育局調查，全市244所國小，達成4項兒童限定大禮包的只有121校，約5成。江肇國問局長的看法，蔣偉民說「很滿意」。

江肇國不以為然，表示不要以為孩子年幼可欺，會記住的。他說，市長宣布後，不出作業成為學童最盼望的事，沒想到連假還要趕作業，大失所望，媽媽市長對孩子的承諾，不應打五折。

副市長鄭照新說，市長盧秀燕宣布時也提到是「鼓勵」，並未強制；立意良善，現在有一定的效果，但不要求百分百，市府絕對童叟無欺。蔣偉民說，推行前有提供學校執行計畫，明年還會再推兒童節限定權益，會嚴格執行。

兒童節 江肇國 盧秀燕 連假 鄭照新

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