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鹿港慶端陽夜間龍舟賽獎金提高 立法院長韓國瑜將參加
「2024鹿港慶端陽系列活動-國際龍舟錦標賽」活動6月8日到10日登場，今年鹿港夜間龍舟競賽提高獎金額度，各組第1名獎金最高25萬元，5月5日截止報名。彰化縣長王惠美日前曾拜會立法院長韓國瑜，邀請韓組成立法院隊伍參賽，獲得同意。
鹿港慶端陽系列活動─國際龍舟錦標賽，1979年舉辦第一屆以來，一直未間斷，直到疫情期間中斷三年，去年再又恢復舉辦。每年參賽隊伍都超過百隊，為台灣觀光年曆國際級賽事之一，也是中台灣唯一的端午龍舟賽，尤其是夜間龍舟賽，搭配沿岸及景點的絢麗燈光，更吸引人潮，創造了鹿港夜間經濟。
教育處表示，這次賽事分為社會公開組、社會公開混合組、國際組、機關組、國中混合組等，各組別第一名獎金從10萬元提高至25萬元。
為了讓更多隊伍參與龍舟賽，報名時間延長至5月5日截止，彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員呼籲各地隊伍趕快組隊上網報名參賽。報名網址：https://irunner.biji.co/LukangDragonBoat2023。
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