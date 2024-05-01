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媽祖生到大里振坤宮祝壽 盧秀燕：拜這間才選上市長

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
今天適逢「媽祖生」，台中市長盧秀燕特別到台中大里振坤宮為媽祖祝壽參拜。圖／台中市政府提供
今天適逢「媽祖生」，台中市長盧秀燕特別到台中大里振坤宮為媽祖祝壽參拜。圖／台中市政府提供

今天適逢農曆3月23日媽祖誕辰日，又稱為「媽祖生」。有274年歷史的台中大里振坤宮媽祖廟今舉辦媽祖誕辰祈福賜安活動，遵循古禮設點心宴為媽祖祝壽。台中市長盧秀燕特別到場為媽祖祝壽參拜，並表示振坤宮媽祖很靈感、有求必應，感謝鄉親的疼惜，她當年就是「拜這間」才當選市長。

盧秀燕說，每年媽祖生，委員會都盡心盡力替媽祖護持，點心宴辦得豐盛、澎湃，感謝委員會用心為媽祖服務。振坤宮媽祖很靈感、有求必應，她當年參選市長，剛開始大家不看好，她來振坤宮拜媽祖，「有拜有保佑」，順利選上市長，並誠心祈求媽祖婆庇佑台灣平安。

大里振坤宮今天遵循古禮設點心宴為媽祖暖壽，現場準備1000分壽桃、壽麵分送信眾吃平安，並開放信眾鑽轎腳祈福。

民政局長吳世瑋說，清乾隆15年（西元1750年）地方大族林家自湄洲恭請以藤編製成的軟身老二媽神像來台，經聖意指示鎮駐振坤宮現址庇佑眾民，至今已有274年歷史，全年香火鼎盛、信眾絡繹不絕。

吳世瑋指出，感謝振坤宮主委楊寶義帶領幹部積極參與地方事務，長期致力公益慈善及社會教化事業，並積極配合市府各項宗教輔導政策的推動。

台中市民政局說，振坤宮長期發揮在地影響力，促進公益，包括成立急難救助小組，應援急需扶助的弱勢單位；每年中元普度法會，民眾捐贈的普桌、白米和泡麵，都代為捐贈至各社福團體機關和地方弱勢單位，照顧鄉里。

今天適逢「媽祖生」，台中市長盧秀燕特別到台中大里振坤宮為媽祖祝壽參拜。圖／台中市政府提供
今天適逢「媽祖生」，台中市長盧秀燕特別到台中大里振坤宮為媽祖祝壽參拜。圖／台中市政府提供
今天適逢「媽祖生」，台中市長盧秀燕特別到台中大里振坤宮為媽祖祝壽參拜。圖／台中市政府提供
今天適逢「媽祖生」，台中市長盧秀燕特別到台中大里振坤宮為媽祖祝壽參拜。圖／台中市政府提供

媽祖 盧秀燕

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