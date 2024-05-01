大雪山樹梢附生植物世界 驚見保育瀕危物種「撬唇蘭」
大雪山國家森林遊樂園位處中高海拔霧林帶，水氣繚繞的環境，是附生植物生長的優良環境；日前林保署台中分署森林護管員攀升到40米樹冠層上，竟調查到保育等級瀕危物種、台灣原生的中小型蘭花「撬唇蘭」。
林保署台中分署指出，撬唇蘭為台灣原生蘭花，白色花色略帶粉紅斑，花徑約3到4公分，被列為國際自然保護聯盟保育等級的瀕危物種，生長於台灣中高海拔山區1500至2200公尺，春季為花期，花樣潔白無瑕。
高山海拔1800至2500公尺屬「霧林帶」，氣候多霧濕涼，有利附生植物生長；林保署台中分署此次到森林浴步道中的檜木林，調查約50米高紅檜樹，調查員攀至40公尺處、樹冠層時，調查到包含撬唇蘭等附生植物，也同時記錄到飛鼠排遺，更發現用紅檜枝葉撲滿的「飛鼠窩」，香氣撲鼻。
林保署台中分署指說，這次透過森林護管員攀樹觀察紀錄，讓大家可以用不同的空間尺度，看到紅檜巨木樹上的植物世界，資料也將呈現在大雪山遊客中心三樓植物世界展示室，歡迎大家可以近距離觀賞難得畫面。
林保署台中分署也提醒，附生植物因無穩固根系，容易受到自然或人為擾動而掉落，請大家在觀察時，勿用手去採摘，讓這些附生植物好好生存在山林中，才有美麗的森林。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言