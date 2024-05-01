大雪山樹梢附生植物世界 驚見保育瀕危物種「撬唇蘭」

大雪山國家森林遊樂園位處中高海拔霧林帶，水氣繚繞的環境，是附生植物生長的優良環境；日前林保署台中分署森林護管員攀升到40米樹冠層上，竟調查到保育等級瀕危物種、台灣原生的中小型蘭花「撬唇蘭」。

林保署台中分署指出，撬唇蘭為台灣原生蘭花，白色花色略帶粉紅斑，花徑約3到4公分，被列為國際自然保護聯盟保育等級的瀕危物種，生長於台灣中高海拔山區1500至2200公尺，春季為花期，花樣潔白無瑕。

高山海拔1800至2500公尺屬「霧林帶」，氣候多霧濕涼，有利附生植物生長；林保署台中分署此次到森林浴步道中的檜木林，調查約50米高紅檜樹，調查員攀至40公尺處、樹冠層時，調查到包含撬唇蘭等附生植物，也同時記錄到飛鼠排遺，更發現用紅檜枝葉撲滿的「飛鼠窩」，香氣撲鼻。

林保署台中分署指說，這次透過森林護管員攀樹觀察紀錄，讓大家可以用不同的空間尺度，看到紅檜巨木樹上的植物世界，資料也將呈現在大雪山遊客中心三樓植物世界展示室，歡迎大家可以近距離觀賞難得畫面。