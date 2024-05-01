市定古蹟后里區公所牆面裂縫修補 公所：與三次大地震無關

台中市后里區公所目前辦公廳舍是90年前的內埔庄役場，被列為市定古蹟，歷經墩仔腳、921和今年發生的403花蓮大地震仍屹立不搖，有民眾發現古蹟一面牆有二處明顯修補痕跡，擔心是最近大地震影響，后里區公所說明，牆壁裂縫與這三次大地震都無關，因為建物老舊有漏水，防水修復工程。

台中市后里區公所表示，89年前，民國24年農曆3月19日突來的天搖地裂，發生墩仔腳大地震(芮氏規模7.1) 地震肇發斷層，造成台中內埔逾9成房屋倒塌，逾千人居民死亡，庄民傷亡慘重。

后里區公所目前辦公廳舍是台中州豐原郡內埔庄役場，這棟建築日前剛舉辦90周年慶祝活動，后里公所是全國唯一仍在古蹟辦公的公所。

上月花蓮大地震主震至今，餘震不斷，有后里民眾無意間看到后里區公所一面牆上有二處修補痕跡，擔心是花蓮大地震影響，后里區公所表示，這棟市定古蹟歷經三次大地震都沒受損，修補處是建物老舊，有漏水情形，曾經施做防水工程。

依台中市文資處資料指出，內埔庄役場於1934竣工，隔年即遇墩仔腳大地震，全庄死傷慘重，當時惟內埔庄役場等少數建物未被破壞；1999遇強震芮氏規模7.3「921大地震」考驗，迄今仍屹立不搖。見證二十世紀兩次中部大地震，更歷經兩個不同時代與政權轉移，現今仍為台中市后里區公所使用。