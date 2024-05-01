搶親子遊商機 中市飯店打造「兒童賽車場」吸客

看好親子旅遊商機，雀客國際酒店集團旗下的宜蘭童媽吉親子飯店衍生的童遊品牌「童媽吉樂園MAGI LAND」台中館近期開幕，占地廣達250坪，提供超過10種多樣化的遊戲設施，讓12歲以下的孩子們安全又有趣的遊樂天堂。「茶湯會」未來概念店將於5月2日開幕，以「新禪風Zen」主題設計，並規劃座位區。

「童媽吉樂園MAGI LAND」台中永豐棧館為「童話星球」主題館，引進20部小汽車，打造兒童專屬賽車道、互動球池、旋轉木馬、跳床等遊樂設施，並貼心設有「懶骨頭休息區」，讓家長在孩子們盡情遊玩時，也能有放鬆身心的空間。

「茶湯會」未來概念店5月2日開幕，規劃座位區，並首度推出玫瑰乳酪貝果、雞胸肉蜂蜜芥末貝果、雞胸肉咖哩乳酪捲餅等手作輕食，不同於外帶手搖飲，擁有咖啡廳chill氛圍的餐飲空間。