后里馬場競技場鬆軟 賽事喊停

台中后里馬場歷史悠久，近日有馬主爆料指競技場土質鬆軟，導致馬匹受傷，並目擊競技場挖出大量營建廢棄物，中華民國馬術協會理事長許安進說，原本要在此舉辦的後續比賽喊停，視競技場恢復狀況再議。環保局前天會勘，認為仍待開挖才能釐清是否有營建廢棄物，觀旅局也表示，將在5月底前，進行場地鋪面再優化。

台灣休閒運動科技公司去年11月花2000多萬元，優化后里馬場馬術競技場，今年將與中華民國馬術協會合辦14場全國馬術運動錦標賽，1月27、28日已舉行「2024年全國障礙超越錦標賽」等5場，但馬協認為場地不夠安全與穩定，後續賽事喊停。

中華民國馬術協會理事長許安進說，比賽時騎士與馬主強烈反映，指后里馬場的土質太軟，馬匹全速奔跑時，因無法穩定著力，馬匹腳部韌帶受傷，不敢再舉辦比賽。

有馬主爆料說，競技土質太軟，是因地底下有營建棄土，業者去年11月整理競技場，目擊下方有大量營建廢棄物，可見磚塊、水泥塊。馬主說，業者下挖45公分後，整修鋪上白砂，但剛鋪好白砂不斷往空隙漏下，砂土不平又太軟，不適合馬匹競技。

觀旅局表示，營運廠商去年11月完成馬術競技場優化工程，少數馬主反映鋪面偏軟，營運廠商已採購不織布14噸，預計5月底前，進行場地鋪面再優化，向馬術協會專家請益，完善場地。

市議員陳本添說，他曾是馬術選手，早年在后里馬場練習、比賽，在前市長胡志強任內還舉辦過中正盃馬術錦標賽，但10年來，后里馬場幾乎未再舉辦過大型競賽，對后里是一大損失。

台中后里馬場被爆料有營建廢土，稽查人員4月29日到場會勘表示將等7月整地時開挖釐清。記者洪敬浤／攝影

他說，如果競技場底下沒有建築廢棄土，那應該修繕優化馬場，重振后里馬場雄風；為了解決問題，建議開挖，如果有廢棄土，環保局應究責。

針對馬術競技場整建時，被指挖出營建廢土，目前堆在馬場後方。台中市環保局、觀旅局前天現場會勘，稽查人員表示，現場為小土丘，目測約為長25公尺、寬20公尺、高1公尺，有零星磚塊、混凝土塊等，經表面目測為正常土石方，是否有營建廢棄物？仍待開挖確認。

針對有馬主反映競技場土石偏軟，委外單位總教練呂志耀說，競技場改善後仍需要時間養地，讓土質轉硬，其次馬場已採購不織布，將鋪設在競技場表面，與細砂結合後可增強硬度，預計5月進行再改善工程。