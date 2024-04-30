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納管工廠改善及低碳轉型件數 彰縣登3冠王

中央社／ 彰化縣30日電

經濟部統計，全國納管工廠經核定改善計畫家數，彰縣有4735家；納管工廠低碳及智慧化基礎轉型補助送件家數，彰縣有465家送件，252家通過審查，3頂數字都排第一，成為3冠王。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，根據經濟部民國113年3月最新統計，全國納管工廠低碳及智慧化基礎轉型補助送件家數排名，彰化縣有465家廠商送件數榮登冠軍，在全國通過補助的509家廠商，其中彰縣有252家通過資格審查，家數也是全國第一。

而彰化納管工廠經核定改善計畫的家數有4735家，更是全國之冠，彰化勇奪「3冠王」。

彰縣府經濟暨綠能發展處人員接受中央社記者訪問指出，工廠要納管，首先面臨認定營運時間的問題，像是民國105年前就成立的工廠才能納管，縣府協助確認成立時間。

經綠處表示，縣內很多都是中小型工廠，當時的時空背景和現在不同，也有很多不合法的地方，縣府也協助工廠合法化，當工廠進入納管程序時，就能逐步進行改善，改善環保、水利等設施，成為特登工廠。

經綠處指出，政府為推動低碳及智慧化轉型，也針對工廠提供補助計畫，經綠處也針對中小企業以及工廠，舉辦節能減碳以及碳盤查的工作坊，輔導廠商達成淨零碳排目標。

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