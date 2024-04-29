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心材腐朽竟逾半！玉山塔塔加900歲大鐵杉病了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山塔塔加大鐵杉進行健診後發現，心材腐朽已超過樹體的50%，後續將灌藥治療，並定期監控。圖／玉管處提供
玉山塔塔加大鐵杉進行健診後發現，心材腐朽已超過樹體的50%，後續將灌藥治療，並定期監控。圖／玉管處提供

玉山塔塔加大鐵杉樹齡約900歲，是當地必訪景點，更是珍貴文化資產，也是不少國人共通的記憶。但玉管處與台大林管處發現，大鐵杉心材腐朽已超過樹體的50%，暫無立即危險，將定期監控並灌藥治療，診治期間，民眾勿靠近。

玉山國家公園管理處指出，塔塔加大鐵杉座落在玉山國家公園楠溪林道與玉山林道交叉路口，位於台大實驗林管理處34林班地內，粗估樹齡約900歲，是塔塔加園區地標，也是遊客拍照的重要景點，也因存在已久，是不少國人共通的記憶。

不過，塔塔加管理站近年發現大鐵杉樹勢衰弱生長不佳，樹基部分也出現腐朽，去年通報台大林管處並攜手幫大鐵杉健檢，並研擬診治計畫；今年2月進一步透過應力波進行檢測，更發現大鐵杉心材腐朽已超過樹體的50%。

玉管處表示，依大鐵杉目前樹勢判斷，樹幹若倒伏應會往邊坡處傾倒，不致影響到道路及行人，暫無立即危險；但考量梅雨、颱風、汛期及地震等災害因素，基於安全仍會先在大鐵杉周邊設置護欄及告示解說牌，同步為大鐵杉進行治療。

樹醫生正著手分析腐朽菌的菌種，盼對症下藥，後續不施行侵入性治療，僅以藥劑灌注及定期監控方式，藉此維護並瞭解大鐵杉的健康恢復情形；診治期間，請民眾切勿靠近大鐵杉周圍，以確保自身安全，也讓老樹能有足夠的空間休養生息。

玉山塔塔加大鐵杉樹齡約900歲，是當地必訪景點，也是不少國人共通的記憶。圖／玉管處提供
玉山塔塔加大鐵杉樹齡約900歲，是當地必訪景點，也是不少國人共通的記憶。圖／玉管處提供
玉山塔塔加大鐵杉進行健診後發現，心材腐朽已超過樹體的50%，後續將灌藥治療，並定期監控。圖／玉管處提供
玉山塔塔加大鐵杉進行健診後發現，心材腐朽已超過樹體的50%，後續將灌藥治療，並定期監控。圖／玉管處提供
玉山塔塔加大鐵杉進行健診後發現，心材腐朽已超過樹體的50%，後續將灌藥治療，並定期監控。圖／玉管處提供
玉山塔塔加大鐵杉進行健診後發現，心材腐朽已超過樹體的50%，後續將灌藥治療，並定期監控。圖／玉管處提供

台大 景點 玉山國家公園

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