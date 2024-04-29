經發局長證實 台中第三家好市多將落腳海線地區

台中市經發局長張峯源29日答詢市議員陳廷秀時，透露好市多（Costco）的確考慮在海線地區設第三家店。好市多對此則表示，目前仍持續尋找合適的地點做展店評估在評估，不便對外公布細節。

好市多強調，持續提供會員更優質的服務及消費環境是公司的宗旨，同時在尋闢店址及開發上，全力配合政府各機關單位依法辦理；「若好市多有任何服務上的調整，會在第一時間通知會員與媒體」。

美式賣場好市多在台灣超受歡迎，在全球800多家分店中，最賺錢的好市多賣場前10名中就名來自台灣，而店王「台中南屯店」是全球最會賺錢的門市，此外，包括台中北屯、內湖、中和店，也都在全球前10名以內。全台14店年營業額破1,000億元。

好市多賣場周邊生活機能便利，也帶動房價漲幅。盧秀燕日前接受媒體專訪表示，中部地區加起來有700萬人，消費力驚人，除台中巨蛋已經開工，台中第三間好市多也在策劃中。

網友在PTT好奇發問「大家覺得會開在哪？」在地人都認為「海線」機率最高，台中海線包含大安、大甲、外埔、沙鹿、清水、梧棲、龍井及大肚等8區，大家都相當期待台中第3間好市多成真。

選區在沙鹿、清水、梧棲的台中市議員陳廷秀今日質詢時指出，海線這幾年蓬勃發展，很多大企業相中商機前往投資，包括統一集團2.8萬餘坪的中部冷鏈和物流園區設在台中港園區，將帶來1,500人的就業機會，加上第三家好市多也將設在海線，他希望兩家大集團都能用人在地化。

地方盛傳好市多考慮的地點，距離規劃中的台中捷運藍線不遠、交通四通八達。張峯源則表示，不僅好市多考慮在海線設點，統一集團的創新總部也將設在烏日地區，未來將與業者溝通，全力創造生活的便利性。