康乃馨產量減少 彰化產地批發價漲近1倍
母親節將至，全台康乃馨主要產區的彰化縣田尾鄉農會今天指出，去年同期康乃馨批發價1枝多朵型約新台幣5、6元，今年因為產量減少，價格提升到1枝約10元，零售價也看漲。
田尾鄉農會今天舉行康乃馨行銷記者會，農會總幹事吳政憲接受媒體聯訪時表示，彰化縣種植康乃馨面積占全台9成，其中以田尾鄉23公頃為最大產區，占全台面積8成。
吳政憲說，目前農民種植品種達60餘種，主要分大花型和多花型，以紅色、粉色、櫻紅色為交易的主流色系。主要流通品種則以史波特、紅泡芙、粉娜蒂拉等約占市場交易量5成以上。
吳政憲表示，今年康乃馨育成率不佳，產量約減2至3成，與去年同期價格相比，去年批發價1枝多朵型約5、6元，今年漲到約10元，4月中旬開始訂單增加。農會1年協助農民契作20萬至30萬枝，除替農民找通路，也可穩定市場價格。
種植康乃馨超過30年的田尾鄉花卉產銷班第9班長莊明仁說，去年7月育苗期，部分康乃馨遇到幾波大雨染病，今年減收約3成，量少、價格漲。
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