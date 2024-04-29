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台中山海環線預算怎分？盧秀燕曝中央有困難：願意分攤

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中山海線鐵路雙軌高架計畫，日前拆分三案送往中央審查，中市長盧秀燕表示，近兩年中央財政有困難，地方政府願意協助分攤，希望金額低一點。記者劉柏均／攝影
台中山海線鐵路雙軌高架計畫，日前拆分三案送往中央審查，中市長盧秀燕表示，近兩年中央財政有困難，地方政府願意協助分攤，希望金額低一點。記者劉柏均／攝影

「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」修正報告書，中市府日前依交通部要求，拆分為「山線高架延伸烏日」、「海線雙軌及部分高架化」、「海線雙軌暨部分高架化」3案送審，市長盧秀燕認為，可能是中央要逐段同意，而非一口氣同意，只要台中市軌道建設有增加，都歡迎，近兩年中央財政有困難，要求地方政府幫忙分攤，市府願意協助，希望金額低一點。

「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」修正報告書，交通部今年1月30日書面意見指示中市交通局，將山海環線計畫拆分為山線、海線及甲后線3本報告書，並於2月23日再次提送交通部審查，交通部於3月將「山線」及「海線」計畫轉陳行政院，由國發會審議中。

盧秀燕今出席清水人口突破9萬人慶祝活動，媒體聯訪時被問及山海線一案，盧說，中央現在要求市府將山海線拆成3個案子，包含烏日到大慶鐵路高架、海線雙軌、后里大甲鐵路，可能是要逐段同意，而非一口氣同意，但只要台中市軌道建設有增加，通通是歡迎的。

中市府是否願意與中央分攤整體經費？盧秀燕說，鐵路屬中央機關，過去台中市境內鐵路高架，也是中央全額負擔，但近兩年中央財政有困難，現在要求地方政府幫忙分攤，願意協助適當分攤，大家可以談。

盧秀燕強調，鐵路是中央資產、中央機關管轄，優渥稅收都是中央收取，地方財源非常不夠，但若需要幫忙出點錢給中央「願意協助」，希望金額低一點。

交通部 台中市 盧秀燕

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