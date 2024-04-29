灌排架橋 農地工廠盼無償使用

台中市核准農地工廠納管有7349家，全國數量第一，市府已核准2610家提改善計畫。不少工廠反映，廠區原本位在農地，靠農路進出不方便，但要從排水溝架橋或加蓋進出必須繳高額使用費，盼市府協助與農水署溝通能「無償使用」，經發局表示將溝通協調。

工輔法修法發布實施後，農地工廠須納管改善，市議員林孟令說，不少工廠業者反映，特登工廠都位在農業區，通行多靠農路，現有路幅不夠寬敞，進出大型車輛也影響到民眾通行。

不少業者在廠房前面排水溝必須架橋或加蓋，車輛才有辦法進出。但用到農水署的灌排溝渠，農水署就要收取使用費，依農水署同意使用面積按當期公告土地現值4%到6%再乘20，以一次或分年計收，負擔不小。

林孟令建議經發局與農水署協調，在不影響灌排功能，提供這些特登工廠合理範圍的進出通道，且不收取架橋或水溝加蓋使用費。經發局表示會積極協調。

另特登工廠因在農業區內與農田為鄰，工廠排放出來的廢水，雖經農水署的排水溝以專管附掛排放，但畢竟短期的作為。市府水利局目前進行烏日水資源中心規畫，林孟令建議應納入這些高密度區工廠的需求。

經發局長張峯源指出，中央有規畫汙水處理的主幹道計畫，但各廠必須自費將排水接到主幹道，有的業者不願意繳費，還要溝通。