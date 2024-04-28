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影／南投溪頭大停電 「大樹突倒塌」壓斷高壓線2257戶受影響

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投鹿谷地區今午後突有大樹倒塌，壓毀路旁高壓電線，導致溪頭青年活動中心及當地逾2千戶大停電。圖／台電提供
南投鹿谷地區今午後突有大樹倒塌，壓毀路旁高壓電線，導致溪頭青年活動中心及當地逾2千戶大停電。圖／台電提供

近日餘震不斷且降雨，南投鹿谷地區今午後突有大樹倒塌，幸未釀傷亡，但壓毀路旁高壓電線，導致溪頭青年活動中心及當地逾2千戶大停電台電獲報後派員搶修；台電表示，目前多已恢復供電，108戶仍停電，最快今晚7時許能修復。

台電南投區營業處指出，花蓮強震後餘震不斷，加上連日大雨，造成部分山區土石鬆軟，今中午左右就獲報鹿谷山區有大樹突然倒塌，壓倒路旁的高壓電線，當地2257戶因此停電，溪頭青年活動中心也失去電力。

台電考量山區常有間歇性大雨，並憂心入夜影響民生，今天午後立刻調派10名工程人員，以及升空車3輛、吊車1輛等大型重機具上山搶修；而經搶修，鹿谷當地多數住戶現已復電，目前尚有百餘戶仍停電，台電人員正加緊修復。

台電南投區處表示，因擔心再度大雨造成搶修困難，今午後就立刻派員上山，全力搶修與時間賽跑 利用其他線路已轉供復電約2149戶，剩餘的108戶仍在停電中，但人員持續搶修，預估最快在今晚7時許就能完成現場的搶修復舊作業。

南投鹿谷地區今午後突有大樹倒塌，壓毀路旁高壓電線，造成溪頭青年活動中心及當地逾2千戶大停電，台電派員搶修。圖／台電提供
南投鹿谷地區今午後突有大樹倒塌，壓毀路旁高壓電線，造成溪頭青年活動中心及當地逾2千戶大停電，台電派員搶修。圖／台電提供

停電 南投 台電

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