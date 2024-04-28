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違規網路刊登「蚊香等環境用藥」廣告最高罰30萬元 彰化去年翻倍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局去年查獲35件違規在網路上刊登環境用藥廣告案件。圖／環保局提供
彰化縣環保局去年查獲35件違規在網路上刊登環境用藥廣告案件。圖／環保局提供

如果沒有合法證照，若在網路上刊登蚊香、殺蟲劑、合成樟腦丸等環境用藥廣告，一經查獲，依環境用藥管理法，可處6萬至30萬元罰鍰，彰化縣環保局指出，彰化縣去年就查獲35件，比前一年的17件，多出一倍。

彰化縣環保局表示，環境用藥是指環境衛生、汙染防治用藥品或微生物製劑，常見類型為環境衛生用殺蟲劑、殺蟎劑、殺鼠劑、殺菌劑及其他防制有害環境衛生生物的藥品。 例如蚊香、電蚊香、液體電蚊香、噴霧殺蟲劑、蟑螂藥、螞蟻藥、老鼠藥、環境衛生殺菌劑、萘丸、合成蟑腦丸等。

彰化縣環保局表示，沒有環境用藥許可證、販賣許可證、病媒防治許可證，無論是合法或非法環境用藥，都不得上網販售，彰化縣環保局去年查獲的違規件數為35件，比起前年的17件多出18件，主要因許多民眾未取得環境用藥相關許可證照，卻為了貼補家用，在網路、電商通路平台刊登販賣環境用藥，或從國外帶回後用不完的環境用藥至網路刊登販賣。

環保局提醒民眾，若是沒有取得環境用藥相關許可證照，卻上網廣告販賣環境用藥，經查獲將會被處6萬至30萬元罰鍰，若販售回國自行攜帶的環境用藥，將處3至15萬元罰鍰。

環保局請民眾堅守環境用藥廣告的「3不原則」，即「不刊登」，無照不上網廣告；「不亂買」，不買來路不明且無環保署核准字號的環境用藥；「不推薦」，不在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能。

環保局表示，環境部化學物質管理署已建置「環境用藥許可證照查詢系統」（https://mdc.moenv.gov.tw/PublicInfo），只需鍵入產品名稱或許可證字號，即可查詢所選購的環境用藥是否合法登記，如有病媒防治施藥需求，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。

彰化縣環保局去年查獲35件違規在網路上刊登環境用藥廣告案件。圖／環保局提供
彰化縣環保局去年查獲35件違規在網路上刊登環境用藥廣告案件。圖／環保局提供
彰化縣環保局去年查獲35件違規在網路上刊登環境用藥廣告案件。圖／環保局提供
彰化縣環保局去年查獲35件違規在網路上刊登環境用藥廣告案件。圖／環保局提供

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