台中西瓜上市 顔寬恒大口吃並邀大家一起嘗鮮
台中市本產西瓜上市，市府今在大肚區農會舉辦吃西瓜比賽及農特產展售活動，吸引不少民眾前往，多位民代也在場大啖西瓜，並歡迎市民享用質優好吃的台中西瓜。
立法委員顔寬恒、市議員曾威、林昊佑、台中市農會總幹事林育葦、農業局簡任技正林春良、大肚區長楊明坤、大肚區農會總幹事趙信賓等人都出席今天的展售會。
顔寬恒在現場大啖新鮮可口的西瓜，他說，大肚、龍井的西瓜品質極佳，他從小吃到大，歡迎大家在夏天來臨時多多品嘗。
市府農業局說，西瓜是夏日瓜果之王，台中市西瓜以大肚、龍井、清水、東勢、大甲及大安為主要產區，每年兩收，因地區、氣候及環境不同而形成西瓜產期差異，第一次在5至6月，第2次則在8至9月，全市栽培面積約323公頃、年產量5615公噸。
其中，大肚溪畔因水質優良、砂質土壤富含有機質，加上氣候環境適宜，日夜溫差大，在得天獨厚的栽種環境下，種出的西瓜口感絕佳、香甜多汁。
農業局人員說，盛夏將至，目前正值台中西瓜盛產期，「吃在地、食當季」、「地產地消」，能縮短食物里程、減少碳足跡，歡迎大家在炎炎夏日能多品嘗，既消暑，又能支持新鮮美味果品。
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