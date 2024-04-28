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彰化大城頂庄村抗議一村蓋2納骨塔 公所：不蓋不行

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大城鄉公所規畫在第6公墓新建第2座納骨塔，引起當地頂庄村村民反彈。圖／民眾提供
大城鄉公所規畫在第6公墓新建第2座納骨塔，引起當地頂庄村村民反彈。圖／民眾提供

彰化縣大城鄉公所規畫在第6公墓新建第二座納骨塔，引發在地頂庄村民反彈，今天成立「頂庄反2塔自救會」，自救會認為，納骨塔位不夠用，是大城鄉全鄉的事，在頂庄村再蓋2塔，對頂庄村不公平，分明是「欺侮頂庄人」，大城鄉長陳玉照表示，納骨塔不夠用，不蓋不行。

大城鄉「頂庄反2塔自救會」今天在全安宮召開成立大會，公推村民許國成為會長，許國成說，大城鄉共有8座公墓，而頂庄和山腳是示範公墓，鄉公所表示只有示範公墓才能蓋塔，但並沒有任何法規規定只有示範公墓可以蓋塔。

許國成說，頂庄村人口少，並沒有蓋第二座塔的需求。納骨塔位不夠用，是大城鄉全鄉的事，並不是頂庄村單獨的問題。何況，頂庄村已有1塔，再蓋2塔，對於頂庄村不公平，分明是「欺侮頂庄人」。而且第二座納骨塔太近了，距離村庄只有200多公尺。

居民也認為，小小村庄就蓋2座納骨塔，原來的納骨塔就有7千個塔位，而村內設籍人口約600多人，常住人口才200多人，若再蓋新塔，陰陽比差距更大，將影響村民身心健康。

大城鄉長陳玉照說，第3公墓的納骨塔已經飽和，第6公墓的納骨塔櫃位也僅剩近600個，不蓋新的不行，第6公墓1公頃多的殯葬用地都已遷葬完畢，最適合蓋新納骨塔，其實彰化縣26鄉鎮納有18個鄉鎮的公墓都同時有2座納骨塔。

陳玉照說，新的納骨塔距離頂庄村還有3、4公尺，新建納骨塔需要2至3年，若不趕快著手蓋不行，會不夠用，且納骨塔又不是火葬場，又沒汙染，只是給先人住的地方，為何不能蓋呢？若要再找其他公墓地，需要再辦遷葬，將會是曠日廢時。

大城鄉公所規畫在第6公墓新建第2座納骨塔，引起當地頂庄村村民反彈，今天成立「頂庄反二塔自救會」。圖／民眾提供
大城鄉公所規畫在第6公墓新建第2座納骨塔，引起當地頂庄村村民反彈，今天成立「頂庄反二塔自救會」。圖／民眾提供

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