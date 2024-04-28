彰化縣稽查食材2件不合格 分別芥藍及青蔥農藥殘留

最近食安問題連環爆，彰化縣衛生局近日針對縣內機關團膳及餐飲業食材稽查，抽驗生鮮蔬果、畜禽肉產品、蛋品、醃漬蔬菜、調味醬等食材共32件，檢驗結果計有1件芥藍及1件青蔥農藥殘留不合格，除要求下架外，並由來源廠商所轄衛生局查處。

彰化縣衛生局指出，經檢出農藥不合格的兩件食材，其中，來自雲林縣的芥藍，經檢出「脫芬瑞」超過標準，已行文雲林縣衛生局查處，另來自彰化北斗鎮的青蔥，檢出「芬佈賜」，依規定不得檢出，衛生局將依法辦理。

衛生局表示，檢出不符農藥殘留容許量標準的蔬菜，已違反食品安全衛生管理法，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，不合格的產品已令業者下架停止販賣，並由來源廠商所轄衛生局進行調查處辦。

衛生局提醒消費者，選購生鮮蔬果建議以當季盛產蔬果，或具有台灣優良農產品(CAS)、有機或產銷履歷等標章的產品為優先，烹調前可先浸泡，再以流動清水清洗，並開蓋烹煮，以降低農藥殘留。

衛生局同時呼籲食品業者，應實施自主管理，向商譽良好的廠商購買食材，並落實驗收及自主檢驗機制，以維護民眾飲食衛生安全。