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中橫便道終於搶通 公路局：如無再次崩坍 中午班次開放
0403花蓮地震後餘震不斷，且鋒面帶來間歇雨勢侵襲中橫便道，造成多處土石崩坍。公路局中區養護工程分局谷關工務段表示，已於昨天傍晚5時搶通，谷關段將在今天上午再次巡查，如狀況允許，預計今天中午班次開放通行。
近期餘震持續，中橫便道多次震度達4級，地質相當脆弱，又逢鋒面來襲，造成便道因坍方阻斷多天。
谷關段表示，派遣廠商冒險搶通，且常重複崩坍，造成搶修不易，終於在昨天傍晚搶通，總計清除57處（次）坍方。
谷關段說，為求慎重，將在今天白天再次巡查確認，如無再次崩坍跡象，則於今天中午12時班次開放通行。
公路局呼籲用路人，地震後山區道路易發生坍方落石，未來幾天有大雨發生機率，路況難以掌握。如非必要，避免進入山區道路，行駛山區道路事先作好行程規畫，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網( https://168.thb.gov.tw )，及收聽警廣路況廣播。
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