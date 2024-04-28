台中山海環線拆3線送審 爭取提高補助

台中山海環線可行性評估送審10年，中市府日前依中央建議，將計畫拆分成3項子計畫送審，包含山線高架延伸案、海線雙軌高架化與新建甲后線軌道等，前2項已送國發會審議中。交通局長葉昭甫說，市府願意配合分攤經費，請中央考量地方財政，提高專案補助。

政壇預估，過去中市府堅持中央全額補助，近期鬆口願分攤經費，加上鐵道局的海線雙軌化可行性研究年初已核定，山海環線中的山線、海線規畫核定露出曙光。

民進黨議員王立任說，山海環線為了中央全額補助，卡關多年，當初馬政府修正補助辦法，軌道高架化地方得負擔經費，市府鬆口願意分攤經費，可再透過立委爭取專案補助，別延誤工程進度。國民黨議員朱暖英說，鐵道高架未來產權、營運都歸中央，中央對台中建設補助分配不均，應盡速核定，並爭取全額補助。

台中市交通局表示，山線鐵路高架化從豐原到大慶，已於2016年10月16日通車，山海環線計畫包含山線高架延伸到烏日站3.7公里，海線雙軌與部分高架25.9公里，新增甲后線軌道14.3公里；其中山線延伸案83.4億元、海線計畫398.87億元、甲后線預計351.14億元，中市府各分攤56.19%、42.54％、53.2%經費。

葉昭甫說，中市已依交通部指示，將全案拆分成山線、海線與甲后線3本報告送審，交通部3月底已將山線、海線計畫送行政院，由國發會審議中；鐵道局推動的海線雙軌化可行性研究，已獲行政院核定，中市山海環線的海線計畫，將與鐵道局合併啟動綜合規畫。

葉昭甫說，當初山線鐵路採台鐵捷運化規畫，由中央全額負擔經費，山海環線仍爭取中央專案全額補助，但市府願意配合分攤經費，呼籲考量地方財政，盼中央可多幫忙，並呼籲中央早日核定以推動建設。